1,5 г. условно за бащата на кмета на Цалапица, пребил сватята

Управникът Ивайло Данаилов отнесе две глоби по 1000 лв. - отказа очна ставка с жена си и за нарушаване на реда в залата

Година и половина условно с 36-месечен изпитателен срок получи бащата на кмета на Цалапица Ивайло Данаилов Данаил за побой над тъщата на сина си Ваня Костадинова. Той беше признат за виновен от Районния съд в Пловдив, че причинил на жената средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на дясната ключица. Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок.

Данаилов беше изправен на съд, след като Костадинова го обвини, че на 26 ноември 2023 г. я пребил в дома си. Тя отишла там, за да поиска помощ, след като дъщеря ѝ подозирала, че синът му ѝ изневерява на полето. КАДЪР: Фейсбук/ВСИЧКИ ОТ ЦАЛАПИЦА В ЕДНА ГРУПА

Последното заседание по делото срещу Данаил Данаилов трябваше да започне с две очни ставки. И в двете трябваше да участва кметът - първо със съпругата си Христина, а след това и с брат си Симеон. И той, и жена му обаче отказаха да дават показания, което доведе до спорове в залата. Съдията Габриел Русев обясни на съпрузите, че може да бъдат глобени, но те бяха категорични и той ги санкционира с по 1000 лв. всеки. Втората очна ставка се проведе, след което беше разпитана майката на Ваня Костадинова Александра Пелтекова. Тя отивала към Цалапица, за да се види с дъщеря си, когато разбрала за случилото се.

"Не знам какви приказки са си говорили, но те са започнали буквално да я малтретират. Биели са я и са я влачели. При влаченето към пътната врата няколко пъти е изпадала в безсъзнание. От силните болки се будила и молила да я оставят", разказа жената. Дъщеря ѝ не била споменавала да е бита от друг, освен от Данаил Данаилов. Синът му Симеон пък се включил в суркането. По думите на Пелтекова Данаилови оставили дъщеря ѝ до кофата за боклук, тя се обадила на съседи, които я закарали в болница. "Имаше две ребра счупени, благодаря на Бога, че не са се забили в дроба. И счупена ябълка на дясната ръка. В болницата беше безпомощна, подута цялата. Като я видях, и ми стана лошо. Вече вкъщи аз останах с нея да я храня, къпех я, решех я", спомня си майката на пострадалата. Добави, че според нея кметът не искал да се "цапа" името му и затова карал жена си да се откаже от майка си. Тя беше категорична, че травмите не са нанесени от падане. На кадри, разпространени след случая, се виждат огромни синини по рамото и част от ръката на жената СНИМКА: Фейсбук/Vaniq Kostadinova

Прокурорът Васил Янев поиска 2 г. условно за Данаил Данаилов. Той обясни, че показанията на свидетелите се делят на две групи - от едната страна на подсъдимия, синовете му, съпругата му и съседка, а от другата - на пострадалата, дъщеря ѝ и още петима, и поиска съдът да кредитира думите на вторите. По думите му в разказаното от преките очевидци - Симеон и Златка Данаилови, имало съществени разминавания относно случилото се във въпросната нощ, а цялата група си противоречала и давала нелогични показания. Прокурор Янев посочи, че според изготвената експертиза травмите на Ваня Костадинова са били в различни равнини на тялото, което изключва възможността да са получени при еднократно падане, каквато е защитната теза на кметския баща, а давността им била от една и съща дата. Синините по тялото на Ваня Костадинова

Адвокатът на пострадалата Цветан Косев настоя за ефективна присъда от над 2 г. "Той не е осъждан, но след като преустановил ударите не е оказал първа помощ, а изхвърлил Ваня Костадинова като мръсно куче. Не се разкайва, даже опитва да прехвърли вината на нея", каза той пред съда. И също разкритикува показанията на другата група свидетели. По време на пледоарията съдия Русев констатира, че Ивайло Данаилов нарушава реда в залата и му наложи още една глоба от 1000 лв.

Защитничката на подсъдимия Росица Драгинова заяви пред състава, че клиентът ѝ не е пребил Костадинова. Жената дошла неканена в дома на семейството му, държала се агресивно, а той просто я избутал навън, след което тя паднала по стълбите.

"Няколко пъти е била помолена от Данаил да напусне, понеже този въпрос ще си го разрешават младите, след което се наложило да я изведе от къщата", обясни адвокатката и добави, че Костадинова обиждала Данаилови, като ги наричала "боклуци". Тя не се съгласи с твърденията на държавното и частното обвинение за противоречия в показанията като изтъкна, че съседка видяла как пострадалата сама излязла от двора. Останалите свидетели пък не били очевидци на случилото се, а разказвали каквото им споделила Ваня и описвали вида ѝ в болницата. Според Драгинова не е доказано, че другите увреждания по тялото на жената, освен средната телесна повреда, са нанесени в същата вечер, нито било установено с кое точно действие на Данаил Данаилов е причинено счупването. "Как бихте могли да издадете осъдителен съдебен акт, ако механизмът не е установен", попита тя.

"Аз съм невинен. Не съм извършил това престъпление, този побой. Никого не е влачил, само я избутах", каза пред съда Данаил Данаилов. Въпреки това обаче съставът го призна за виновен.