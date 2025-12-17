1,5 г. условно за бащата на кмета на Цалапица, пребил сватята

Управникът Ивайло Данаилов отнесе две глоби по 1000 лв. - отказа очна ставка с жена си и за нарушаване на реда в залата
Година и половина условно с 36-месечен изпитателен срок получи бащата на кмета на Цалапица Ивайло Данаилов Данаил за побой над тъщата на сина си Ваня Костадинова. Той беше признат за виновен от Районния съд в Пловдив, че причинил на жената средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на дясната ключица. Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок.
Данаилов беше изправен на съд, след като Костадинова го обвини, че на 26 ноември 2023 г. я пребил в дома си. Тя отишла там, за да поиска помощ, след като дъщеря ѝ подозирала, че синът му ѝ изневерява на полето.
Последното заседание по делото срещу Данаил Данаилов трябваше да започне с две очни ставки. И в двете трябваше да участва кметът - първо със съпругата си Христина, а след това и с брат си Симеон. И той, и жена му обаче отказаха да дават показания, което доведе до спорове в залата. Съдията Габриел Русев обясни на съпрузите, че може да бъдат глобени, но те бяха категорични и той ги санкционира с по 1000 лв. всеки. Втората очна ставка се проведе, след което беше разпитана майката на Ваня Костадинова Александра Пелтекова. Тя отивала към Цалапица, за да се види с дъщеря си, когато разбрала за случилото се.
"Не знам какви приказки са си говорили, но те са започнали буквално да я малтретират. Биели са я и са я влачели. При влаченето към пътната врата няколко пъти е изпадала в безсъзнание. От силните болки се будила и молила да я оставят", разказа жената. Дъщеря ѝ не била споменавала да е бита от друг, освен от Данаил Данаилов. Синът му Симеон пък се включил в суркането. По думите на Пелтекова Данаилови оставили дъщеря ѝ до кофата за боклук, тя се обадила на съседи, които я закарали в болница. "Имаше две ребра счупени, благодаря на Бога, че не са се забили в дроба. И счупена ябълка на дясната ръка. В болницата беше безпомощна, подута цялата. Като я видях, и ми стана лошо. Вече вкъщи аз останах с нея да я храня, къпех я, решех я", спомня си майката на пострадалата. Добави, че според нея кметът не искал да се "цапа" името му и затова карал жена си да се откаже от майка си. Тя беше категорична, че травмите не са нанесени от падане.
Прокурорът Васил Янев поиска 2 г. условно за Данаил Данаилов. Той обясни, че показанията на свидетелите се делят на две групи - от едната страна на подсъдимия, синовете му, съпругата му и съседка, а от другата - на пострадалата, дъщеря ѝ и още петима, и поиска съдът да кредитира думите на вторите. По думите му в разказаното от преките очевидци - Симеон и Златка Данаилови, имало съществени разминавания относно случилото се във въпросната нощ, а цялата група си противоречала и давала нелогични показания. Прокурор Янев посочи, че според изготвената експертиза травмите на Ваня Костадинова са били в различни равнини на тялото, което изключва възможността да са получени при еднократно падане, каквато е защитната теза на кметския баща, а давността им била от една и съща дата.
Адвокатът на пострадалата Цветан Косев настоя за ефективна присъда от над 2 г. "Той не е осъждан, но след като преустановил ударите не е оказал първа помощ, а изхвърлил Ваня Костадинова като мръсно куче. Не се разкайва, даже опитва да прехвърли вината на нея", каза той пред съда. И също разкритикува показанията на другата група свидетели. По време на пледоарията съдия Русев констатира, че Ивайло Данаилов нарушава реда в залата и му наложи още една глоба от 1000 лв.
Защитничката на подсъдимия Росица Драгинова заяви пред състава, че клиентът ѝ не е пребил Костадинова. Жената дошла неканена в дома на семейството му, държала се агресивно, а той просто я избутал навън, след което тя паднала по стълбите.
"Няколко пъти е била помолена от Данаил да напусне, понеже този въпрос ще си го разрешават младите, след което се наложило да я изведе от къщата", обясни адвокатката и добави, че Костадинова обиждала Данаилови, като ги наричала "боклуци". Тя не се съгласи с твърденията на държавното и частното обвинение за противоречия в показанията като изтъкна, че съседка видяла как пострадалата сама излязла от двора. Останалите свидетели пък не били очевидци на случилото се, а разказвали каквото им споделила Ваня и описвали вида ѝ в болницата. Според Драгинова не е доказано, че другите увреждания по тялото на жената, освен средната телесна повреда, са нанесени в същата вечер, нито било установено с кое точно действие на Данаил Данаилов е причинено счупването. "Как бихте могли да издадете осъдителен съдебен акт, ако механизмът не е установен", попита тя.
"Аз съм невинен. Не съм извършил това престъпление, този побой. Никого не е влачил, само я избутах", каза пред съда Данаил Данаилов. Въпреки това обаче съставът го призна за виновен.