ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Започна консултацията на БСП с президента преди ма...

Времето София  / -3°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21927240 www.24chasa.bg

Пак хванаха осъждан наркодилър със солидно количество дрога в Габрово

Дима Максимова

[email protected]

968

 Криминално проявен мъж е задържан при специализирана полицейска операция по линия „Наркотици", проведена вчера в Габрово. Служители от Криминална полиция са спрели за проверка 34-годишен местен жител, осъждан за държане на наркотични вещества.

Установено е, че мъжът е придобил и държи в себе си свивка със суха зелена листна маса, която при полеви наркотест е реагирала на марихуана. При последвалото претърсване на обитаваното от него жилище полицейските служители са намерили и иззели около 75 грама марихуана, 35 таблетки екстази и над 3 грама метамфетамин.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа по реда на ЗМВР. По случая е образувано досъдебно производство. Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата, съобщи ОДМВР - Габрово.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте как теглят танкера "Кайрос" към Бургаския залив (Видео, снимки)