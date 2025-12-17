Пак хванаха осъждан наркодилър със солидно количество дрога в Габрово

Криминално проявен мъж е задържан при специализирана полицейска операция по линия „Наркотици", проведена вчера в Габрово. Служители от Криминална полиция са спрели за проверка 34-годишен местен жител, осъждан за държане на наркотични вещества.

Установено е, че мъжът е придобил и държи в себе си свивка със суха зелена листна маса, която при полеви наркотест е реагирала на марихуана. При последвалото претърсване на обитаваното от него жилище полицейските служители са намерили и иззели около 75 грама марихуана, 35 таблетки екстази и над 3 грама метамфетамин.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа по реда на ЗМВР. По случая е образувано досъдебно производство. Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата, съобщи ОДМВР - Габрово.