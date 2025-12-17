Промяна в плана: И редовен бюджет влезе в зала, както и този на НЗОК

В програмата на парламента обаче остава и вариантът да има удължителeн

Изненадваща промяна в плановете на мнозинството в парламента се случи днес - макар по програма да трябваше да се гледа удължителен бюджет, в програмата влезе втората версия на редовния бюджет, както и финансовата рамка на здравната каса.

Рокадата се случи малко след като депутатите приеха първоначален план, според който първа точка трябваше да е приемането на удължителен бюджет.

Имаше няколко предложения на опозицията за допълнителни точки, но нито едно от тях не мина. ПП-ДБ поискаха временна комисия, която да разследва полицейското поведени на протестите от края на ноември до сега, но получиха само 99 гласа в подкрепа. Не мина и искането им за отнемане на имунитетите на депутати от "Възраждане", заради което Явор Божанков обвини хората на Костадин Костадинов и ГЕРБ в договорки. В отговор Костадинов обясни, че сега са ги подкрепили за разследването на униформените - и през февруари имало нужда от такава комисия на техните акции срещу еврото, но ПП-ДБ не ги подкрепили. Освен това "всяка сряда от месеци" ПП-ДБ гласували с "ДПС - Новото начало", визирайки исканията за имунитетите.

След това Назарян обяви, че на председателски съвет е било решено да предложи като първа точка да влезе второто четене на бюджета на Здравната каса, а след това - второ четене на големия редовен.