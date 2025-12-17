Радостин Василев рита и раздава юмруци в пленарната зала

И тази седмица в напрежението в пленарната зала се нажежи, а председателстващата заседанието Рая Назарян обяви почивка до 11 часа за успокояване на страстите.

Как точно започна скандалът не стана ясно, но камерите в пленарната зала показаха как лидерът на МЕЧ Радостин Василев замахва с юмрук срещу депутата от ДПС - Ново начало Гюнай Далооглу. Има и кадри, на които Василев дори рита. Снимка: Юлиан Савчев Радостин Василев раздава и ритници Стопкадър: НС

Направиха го докато на трибуната бе енергийният министър Жечо Станков, който искаше да обясни за строителството на 7 и 8 блок на АЕЦ "Козлодуй". Той сам обяви, че в залата има бой.