Шофьор се блъсна в дърво при опит да не удари елен

Шофьор се блъсна в дърво при опит да избегне удар с излязъл на пътя елен СНИМКА: Pixabay

Шофьор се блъсна в дърво при опит да избегне удар с излязъл на пътя елен между тополовградските села Княжево и Срем, съобщиха от полицията.

На 16 декември следобед по третокласния път се е движил лек автомобил „Фиат", управляван от 59-годишен жител на село Устрем. При опит да избегне сблъсък с пресичащо пътя диво животно, водачът е загубил управлението, преминал е в насрещната лента за движение и се е ударил в дърво.

Той е прегледан и освободен за домашно лечение. Взети са му проби за алкохол и наркотици, които излезли отрицателни.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

