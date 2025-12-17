Физическият факултет на СУ открива учебната сграда на Центъра за квантови технологии

На 19 декември 2025 г. в 14 ч в кампус „Лозенец“ (бул. "Джеймс Баучър" № 5, гр. София) ще бъде открита учебната сграда на Центъра за квантови технологии (ЦКТ) към Физическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“, съобщи БТА. Центърът е върхова научна инфраструктура, която затвърждава Софийския университет и Физическия факултет като най-доброто и престижно място за обучение в сферата на квантовата наука, квантовите технологии и квантовите компютри.

Организацията на обединените нации (ООН) обяви 2025 г. за Международна година на квантовата наука и технологии, а Нобеловата награда по физика за 2025 г. е свързана с квантовата механика и открития, които предоставят възможности за разработване на следващото поколение квантови технологии, включително квантови компютри, квантови сензори и др. Откриването на учебната страда на Центъра за квантови технологии е ключова стъпка от разширяването и утвърждаването на Софийския университет като световен лидер в областта на квантовите науки.

Презентация за Центъра за квантови технологии ще изнесе ръководителят на Центъра акад. Николай Витанов, заместник-министър на образованието и науката.

Повече за Центъра за квантови технологии: https://www.cqt.bg/home