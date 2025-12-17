Държавникът Зафиров доволен от управлението с ГЕРБ, партиецът - не (Видео)

Изненадата с вкарването на ревизирания бюджет на правителството в парламента днес била по настояване на БСП. Стойнев: Следващият редовен кабинет да си го актуализира

Лидерът на БСП Атанас Зафиров е доволен от управлението с ГЕРБ, но разбира, че това би довело до негативи за партията. Иначе похвали министрите на левицата, а и самото правителство, понеже за близо година не гръмнал нито един корупционен скандал.

"Добре дошли на консултациите в труден, особено за вашата партия, момент на двойна оставка - веднъж в състава на управляващата коалиция и втори път от вчера на изпълнителното бюро на партията. Но мисля, че вашата столетна партия е минала през много по-тежки изпитания и ще се справите и с тези предизвикателства. Вие влязохте в тази коалиция с цел да има стабилност на управлението и на страната. Смятате ли да запазите този подход и да търсите стабилност в рамките на нова управленска коалиция в рамките на 51-ото НС, или според вас отиваме твърдо на предсрочни парламентарни избори. Вече се поде дискусията с вашите колеги от другите парламентарни сили за отваряне на Изборния кодекс - какво е вашето мнение там, трябва ли да се отвори, да има нови мерки или нови стари мерки, които да повишат прозрачността и честността на изборите, имам предвид машинно гласуване", започна президентът. Зададе им и третият въпрос, с който се обърна към всички останали парламентарни групи - как гледат на удължителния бюджет.

Зафиров припомни, че последната консултация на БСП при президента била в същата зала точно преди една година и шест дни. От тогава си пазел тефтерчета, които се раздават на участниците в тези срещи за записки, като символ на тези консултации "символ на бушуващата политическа криза".

"След година спокойствие се страхувам, че броят им може да продължи да расте. Затова бих искал да поставя още една тема, която кореспондира с вашите въпроси и беше вплетена макар и непряко във всички срещи, които водихте до момента - ще продължим ли да градим, или ще рушим. Ще бъда директен - през януари от БСП решихме да градим. Приехме да влезем в това управление в името на държавността, да спрем каскадата от политическа нестабилност и да помогнем на българското общество и граждани да преминат през трите предизвикателства, които се задаваха - инфлацията и спекулата, влизането в еврозоната, което беше обявено за един от приоритетите на мандатоносителя и менящата се геополитическа среда. Колко сме изпълнили тези наши стремежи, нашите анализи ще покажат, но за спекулата и цените бяхме първите, които повдигнаха темата и я поставихме на обсъждане в съвместното управление", каза Зафиров. Припомни, че левицата е подготвила и законопроект за овладяване на спекулата. "Смятам, че не позволихме да се развихри пророкуваната безконтролна спекула в българската търговска мрежа", обясни още той.

После продължи с международното положение и обясни, че заради БСП правителството водило балансирана политика без да залита по крайни ястребови решения по отношение на помощта за Украйна. Похвали се, че още в процеса на преговорите БСП са били против десетгодишния договор за помощ на Украйна за възстановяването ѝ след войната, както и че е ходил два пъти в Китай, защото има и други световни фактори.

"Мога да отчета положителна оценка от участието на нашите министри в това управление. То е може би единственото, което в продължение на година не успя да генерира нито един корупционен скандал", каза още Зафиров.

"Ако трябва да направим едно резюме по-скоро удовлетворително ли е участието ни в управлението - в държавнически план да, в тяснопартиен вероятно не", заключи Зафиров.

Най-сетне той заяви, че няма как този парламент да формира ново правителство в този мандат, затова и не БСП не би участвала в преговори.

"Ще участваме активно в дебата и промените на Изборния кодекс в посока изсветляване на процеса особено на броене. Подкрепяме машинното гласуване, но не във вида, в който съществува в момента, и не по начина, по който се отчитат гласовете. Имаме достатъчно доказателства и опит, можем да извадим много факти. Немалка част от нашите избиратели държат на хартиеното гласуване, въпреки че там ставаме свидетели на най-големите злоупотреби, така че все още при нас предстои сериозен разговор по отношение на хартиеното гласуване", каза Зафиров.

Той обясни, че тепърва предстои разговорът за данъчно-осигурителната система, вече са го поставили пред коалицията, но ще го направят и пред обществото. "Не може да имаш силна държава без стабилни финанси. Няма как да очакваме тези социални плащания и повишавания на доходите да бъдат изпълнени, ако няма справедливо данъчно разпределение", обясни Зафиров.

Минути преди началото на срещата в пленарната зала мнозинството (в оставка) прие в дневния ред да влезе ревизирания бюджет за догодина, внесен от Министерския съвет на 8 декември. След като управляващите подадоха оставка, те обявиха, че няма да приемат бюджет и започна процедура по приемане на удължителен такъв. Той мина на първо четене в комисия, а днес трябваше да се гледа в залата. Драгомир Стойнев разказа пред президента за промените в дневния ред и се похвали, че това е по предложение на БСП, защото иначе 430 хил. души щели да останат "без закрила при влизането в еврозоната", а още 150 хил. служители на държавни предприятия няма да получат увеличения на заплатите си.

"Не виждаме никакъв проблем в това. Нека следващото редовно правителство, дано да имаме, да актуализира бюджета както иска или да си внесе нов. Удължен бюджет, където се харчи 1/12, ако са събрани необходимите приходи, ще подложи под риск цялото общество, уязвимите групи", обясни Стойнев и добави, че това е необходимо, за да "има спокойствие".

Радев попита Зафиров съгласен ли е, че можеше и трябваше да се направи повече за овладяване на цените.

"Най-голямата слабост беше комуникационната стратегия - тя трябваше да започне по-рано, да е по-смислена, по-активна, за да не създава страхове в обществото, излишна паника и неразбиране, защото те водят автоматично скок в цените. Тази грешка я отчитаме напълно. На срещите на координационния механизъм отговорните институции винаги са докладвали, че нещата вървят по план, под контрол са, особено мерките за големите вериги - там наистина се отчита много малък ръст на цените. По-скоро проблемът идва от съпътстващите дейности, обслужващия сектор, част от сивата икономика. Всеки гражданин има ежедневен сблъсък с този тип услуги. Може би там беше слабото звено, което създаде обективното усещане за ръст на цените", коментира Зафиров и обясни, че левицата много е настоявала законът ѝ срещу спекулата да мине.

БСП беше представена от лидера на партията Атанас Зафиров, Драгомир Стойнев, Кирил Добрев, Иван Иванов, Манол Генов и Калоян Паргов. Това е петата среща от консултациите на президента. В понеделник първи бяха ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ, вчера минаха "Възраждане" и ДПС, а днес в 11,30 ч. е ред на ИТН.