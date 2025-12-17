Нов протест заради бюджета искат от ПП-ДБ

Очевидно тази коалиция продължава да работи, тя не само запазва Пеевски в кабинета му, тя запазва и крадливия бюджет за 2026 г., смята Ивайло Мирчев

Решението на мнозинството в дневния ред на депутатите днес да влезе освен удължителния бюджет и проект на редовен такъв накара ПП-ДБ да призоват за нов протест в четвъртък вечер. С цел: "да бъде блокирано това безобразие финално и да не им позволим да откраднат 20 млрд. дългове, които са заложени в този бюджет".

"Току-що станахме свидетели на може би най-наглото гласуване в този парламент – за четвърти път управляващите се опитват да си прокарат крадливия бюджет и го вкараха в дневния ред", обяви в кулоарите на НС лидерът на "Промяната" Асен Василев. На въпрос за реализацията на удължителния бюджет, той прати журналистите да питат "идиотите от управляващата коалиция".

Малко след призива му обаче от ГЕРБ и ИТН обявиха, че са гласували "за" вкарването и на редовния бюджет в зала като тест за поведението на ПП-ДБ. И обявиха, че ще гласуват за удължаването на настоящия, но ПП-ДБ ще носят отговорност за хаоса и липсващите плащания след това.

"Уредникът на музея на социалистическите бюджети току-що реши България да приеме този крадлив бюджет. Става дума за милиарди, които трябва да бъдат харчени по време на предизборната кампания, за да могат да бъдат купени гласове", добави съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев, явно визирайки акцията на лидера на ДПС-НН Делян Пеевски, който сутринта представи свой "музей на сглобката".

"Днес на председателски съвет поискахме г-н Пеевски да бъде преместен от кабинета си. ГЕРБ, БСП и ИТН бяха против това предложение. Това е изключително интересно - очевидно тази коалиция продължава да работи, тя не само запазва Пеевски в кабинета му, тя запазва и крадливия бюджет за 2026 г.", добави още той.

"Нека да дам един пример за кражби – днес се опитахме да вкараме изслушване на енергийния министър за това, че една нива от 68 декара се продава за почти 200 млн. лева. Всеки може да сметне за какво става дума. Това е пример за кражби. Ако се поинтересувате, ще видите как се подготвят избори, как се краде от големи проекти. Енергийният министър дойде и вместо да отговори защо е такава цената, взе да говори кой как бил гласувал за 7 и 8 блок на АЕЦ "Колоздуй", добави и Николай Денков от ПП.

