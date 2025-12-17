Обвиниха мъжа и жената, ползвали фалшив нотариален акт

Софийска районна прокуратура (СРП) обвини и задържа 52-годишен мъж и 49-годишна жена за опит за имотна измама. Това съобщиха от пресцентъра на СРП, информира БТА.

Оттам посочват, че събраните до момента доказателства сочат, че на 16 декември 2025 г. на ул. “Княз Борис I” в София, в кантората на нотариус, обвиняемите Б.С. и Е.И съзнателно са се ползвали от неистински официален документ, а именно - нотариален акт. На него му е бил е придаден вид, че е автентичен и е подписан от друг нотариус на 3 октомври 1989 г. и че Е.И. е собственик на недвижим имот в район „Студентски“, ж.к. „Малинова долина“ в гр. София с площ 760,00 кв. метра.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 316 вр. чл. 308, ал.2, пр.2, алт.1 вр. ал.1, пр.1 от НК спрямо двамата обвиняеми, за което се предвижда наказание „лишаванe от свобода“. С постановление на наблюдаващ прокурор Б.С. и Е.И. са задържани за срок до 72 часа.

Предстои прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо двамата обвиняеми.

БТА припомня, че в началото на декември жена на 65-годишна възраст с инициали С. Я. беше предадена на съд по дело за извършени измами спрямо множество лица в периода 2010 – 2020 г., съобщиха от Апелативна прокуратура – София. Обвинението е за действия с цел имотна облага в размер на 410 787 лева.