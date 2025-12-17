ГЕРБ и ИТН ще подкрепят само удължителния бюджет, но ПП-ДБ ще носят отговорност за хаоса

ГЕРБ и ИТН ще подкрепят в пленарна зала само удължителния бюджет, но за последствията от това отговорността трябва да се търси от ПП-ДБ. Това стана ясно на съвместна трибунка на две от партиите, подкрепящи правителството на Росен Желязков докато третата, БСП, бе на консултации при президента Румен Радев след подадената от кабинета оставка.

"Направихме своеобразно показно какво се случва в НС . Макар и с тъга, но от друга страна за радост, искахме да покажем истинското лице на колегите от ПП-ДБ", заяви Деница Сачева малко след като лидерът на ПП Асен Василев призова за нови протести.

По-рано днес председателката на НС Рая Назарян обяви, че след председателския съвет е решено като първа точка днес да е бюджетът на Здравната каса, а като втора - нов бюджет за 2026 г., преди това обаче бе прието в дневния ред да влезе и удължителен бюджет.

Сачева подчерта, че парламентарните им групи не бягат от отговорност, а искат да покажат "едно лицемерие, което непрекъснато е представяно като морален облик".

"Удължителният бюджет ще бъде приет и най-вероятно ще мине на второ четене днес, ние ще го подкрепим, но подкрепихме и предложението на колегите от БСП, за които приемането на редовен бюджет е последователни политически приоритет", обясни зам.-шефката на ПГ на ГЕРБ.

Тя обаче обясни, че с удължаването от 1 януари няма да има увеличение на заплати на учители, лекари. "400 хил. семейства няма да получат навреме детски добавки, защото няма да има достатъчно приходи, над 100 хиляди лични асистенти ще имат забавяне, 750 хиляди хора с увреждания също са хвърлени в полето да се притесняват какво ще стане с техните пари", каза Сачева.

Тя увери, че са чули всички хора, дори и тези, които мълчат и не могат да дойдат и да потанцуват или да направят поредното предизвикателство".

На председателски съвет искали да се потърси деескалация на напрежението и отговорно политическо поведение, но не видели такова от ПП-ДБ и конкретно от Асен Василев, който "продължава със своите хулигански прояви и с опитите да истеризира и изнудва народни представители, включително да приватизира протести, които не са в негова защита и на които далеч не е лидер"

"Гласуването ни да влезе в зала и стария бюджет беше по една причина – след като правителството го изтегли и подаде оставка, заради протестите по улицата, които бяха организирани безотговорно от ПП-ДБ. Много български граждани зададоха въпроса какво ще се случи през новата година с удължителен бюджет. Едва тогава започнаха да се питат кое е по-лошото и кое по-доброто. Започнаха да се задават въпросите как ще бъде увеличена минималната работна заплата, как ще дойдат повечето пари за лекарите, здравните работници, учителите, държавните медии", обясни Тошко Йорданов от ИТН. Той подчерта, че след ревизията на изтегления бюджет, новият е бил подкрепен и от синдикатите, и от работодателите.

Той подчерта, че в ревизирания бюджет е имало механизми за плавното преминаване към еврото и достатъчно финансови механизми, за да няма сътресения, сега никой не може да го гарантира.

"Ако това се случи, отговорността е на ПП-ДБ и на хората, които създадоха този хаос - Асен Василев, Ивайло Мирчев, Божидар Божанов, колегите добавят и Румен Радев", заяви Йорданов.

Очаквайте подробности.