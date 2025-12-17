ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шофьор почина зад волана в Аксаково

Лек автомобил, управляван от софиянец на 51 години, се ударил в тотем на намиращата се в близост бензиностанция СНИМКА: Pixabay

Трагичен инцидент беляза Аксаково във вчерашния ден, съобщиха от полицията.

Около полунощ на 16 декември е станала тежка катастрофа. Лек автомобил, управляван от софиянец на 51 години, се ударил в тотем на намиращата се в близост бензиностанция и по инерция е продължил в улица, блъскайки два контейнера за боклук.

Инцидентът е станал по неясни към момента причини, но основната версия е, че водачът е получил здравословен проблем, който е довел до леталния край, а не сблъсъкът, който е бил с ниска скорост. По случая е образувано досъдебно производство.

