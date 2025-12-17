Иван Иванов вече не е председател на Общинския съвет в Асеновград

За временен шеф беше избран Петко Чирпанлиев от БСП

Нито един от 18-те общински съветници в Асеновград, внесли предложение за прекратяването на правомощията на председателя Иван Иванов, не се отказа и всички инициатори гласуваха "за". Така Иванов вече не заема ръководната позиция в местния парламент и остава редови член като част от групата на БДС "Радикали". За временен шеф беше избран Петко Чирпанлиев от БСП. Опит за свалянето му беше направен и в края на октомври, но тогава не бяха събрани нужните гласове.

Иван Иванов беше критикуван за липса на прозрачност и добра комуникация в работата му, както и че включва точки в дневния ред в последния момент, което лишава съветниците от възможността да се запознаят добре с материалите.

Общинският съвет на Асеновград се състои от 33-ма души и предстои да се види дали 18-те, свалили председателя, ще формират ново мнозинство.