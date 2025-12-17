"Възраждане": Бюджетът днес изненада и вносителите, сутринта го искаха само ГЕРБ и БСП

Различен прочит на ситуацията как е влязъл бюджета на правителството и този на здравната каса в дневния ред на парламента днес представиха от "Възраждане".

Лидерът на партията Костадин Костадинов разказа, че сутринта на председателския съвет предложението е било на БСП. Те самите обясниха същото пред президента Румен Радев по време на консултациите преди връчването на втория и третия мандат. Костадинов разказа, че само ГЕРБ и БСП изявили готовност да подкрепят вкарването на бюджета. ДПС дали "уклончив отговор" - може да подкрепят, може и не.

"Като че ли имаше нагласа да не се гласува бюджета на подалото оставка правителство, защото е абсурдно. Това, което се случи в парламента, е изненада и самите вносители. Това е причината за дългата почивка, защото ситуацията е меко казано абсурдна. Правителството подаде оставка по един от основните мотиви от протеста - бюджета. Вторият предложен бюджет е на практика фризирана версия на първия, той е почти неразличим", коментира Костадинов.

При гласуването за вкарването на точките в дневния ред имаше 124 гласа "за" от ГЕРБ, ДПС, БСП, ИТН и двама независими. 90 бяха "против": ПП-ДБ, "Възраждане", МЕЧ и "Величие". АПС се въздържаха.

Цялата ситуация с вкарването на двата бюджета предизвика смут в парламента, малко след него последва и бой между Радостин Василев (МЕЧ) и Гюнай Далоолу (ДПС), причината за който така и не се разбра, и дълга едночасова почивка. За промени в дневния ред днес имаше множество предложения - за изслушване на енергийния министър в оставка Жечо Станков, за сваляне на имунитетите на депутати от "Възраждане" и др. Накрая председателката на парламента Рая Назарян от свое име предложи да влязат двата бюджета, внесени от правителството в оставка, понеже това било обсъдено на председателски съвет. Точките влязоха, минути по-късно ГЕРБ и ИТН обясниха, че всъщност нямало да подкрепят бюджетите в зала.