БСП: Изненадани сме от променената позиция на ГЕРБ и ИТН за бюджета, трябва да се приеме

Темата с бюджета бе ключова в приятелския разговор, който проведохме с президентската институция. Изразихме обща загриженост за евентуално неприемане на редовен бюджет. С изненада научаваме за тази промяна в позицията на нашите партньори в съвместното управление. БСП отстоява и ще продължава да отстоява очакванията на милиони български граждани да има редовен бюджет и той да има силен социален вектор, както е заложено.

Това каза лидерът на БСП и вицепремиер в оставка Атанас Зафиров след края на консултацията на партията при президента Румен Радев. Така той отговори на изявлението на ГЕРБ и ИТН, които заявиха, че ще подкрепят само удължителния бюджет, въпреки че в началото на днешния работен ден на депутатите в програмата им бе включен и преработения вариант за редовния бюджет за 2026 г.

"И по отношение на повишаването на заплатите, социалната защита, защитата на инвестиционните процеси в общините. Много е рисково да влизаме с удължителен бюджет в първата година с евро, и то в трудни за приходната част на държавата месеци, каквито са януари и февруари", заяви соцлидерът.

БСП със сигурност били част от мнозинството, което да подкрепи евентуално бюджет 2026.

"Изненадва ни неразбирането на очакванията на гражданите, защото това е възлов въпрос и едно от нещата, които обсъдихме с президента", обясни Зафиров.

На въпрос дали вкарването на бюджета днес е било договорено с ГЕРБ и ИТН, вицепремиерът в оставка коментира, че това са "текущи разговори по най-различни въпроси".

Относно Изборният кодекс, позициите на БСП били "винаги ясни".

"Винаги сме настоявали за честен, прозрачен изборен процес, особено процеса на броене. Нашата политическа сила е най-потърпевша от неразбориите около изборния процес. При всички положения не искаме машинно гласуване по този начин", каза Зафиров.

От БСП отказаха да отговорят на въпроси относно обявения от ПП-ДБ протест утре, предизвикан от вкарването на редовния бюджет за разглеждане в пленарна зала, както и дали по време на разговора им с президента е била обсъждана възможна дата за предстоящите предсрочни избори.

