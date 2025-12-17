ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Автобусни линии 5 и 30 връщат обичайния си маршрут

604
СНИМКА: Пресцентър на Община Русе

От 18 декември, четвъртък, автобусни линии № 5 и № 30 ще се движат отново по обичайния си маршрут. Те ще преминават по ул. „Сърнена гора", като автобусите ще спират и на спирка „Боримечка". Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Припомняме, че маршрутът им беше променен във връзка с извършването на неотложен ремонт на ул. „Сърнена гора" и през този период превозните средства на „Общински транспорт" се движеха по алтернативен маршрут, за да не се затруднява движението и да се гарантира безопасността на пътниците.

Ремонтните дейности са завършени и улицата е възстановена за нормално движение на градския транспорт .

