Новият басейн "Младост" в Пловдив спечели националния конкурс Сграда на годината

Спортното бижу отговаря на всички изисквания за плувни спортове

50-метровият плувен басейн "Младост" в Пловдив, който беше открит през февруари тази година, спечели големия конкурс Сграда на годината в категорията "Социална инфраструктура – здраве и спорт" , съобщават от общината.

На церемонията снощи в София призът беше връчен на градоначалника Костадин Димитров, на проектанта арх. Тодор Абаджиев и на изпълнителя на обекта ГБС-Пловдив.

"Градът ни разполага с едно от най-модерните плувни съоръжения в България – комплекс, който дава нови възможности за спорт на децата ни, на гражданите и за тренировки на професионалните състезатели. Реализацията на 50-метровия олимпийски басейн надхвърля рамките на един управленски мандат. Той е резултат от приемственост и работа на трима кметове. Искам да благодаря на всички, които направиха този проект възможен", заяви кметът Димитров. По думите му отличието е за всички пловдивчани, а общината ще продължи да инвестира в инфраструктура, насочена към здравето на гражданите.

Новият басейн е с олимпийски размери 50 на 25 метра, с капацитет 2800 куб. м. вода. Има две трибуни с 1006 седящи места, както и модерни съблекални, санитарни помещения, фитнес зала за подготовка, медицински кабинет, офиси. Комплексът е оборудван е с модерни пречиствателни системи, електроника, вентилация, климатизация, озвучаване, осветление.

Също така е с иновативно иноксово покритие, което предпазва от замърсяване с бактерии и дава възможност за по-лесно почистване.

Новото спортно бижу отговаря на всички изисквания на Международната федерация по плувни спортове FINA и на Европейската плувна лига LEN за провеждане на международни състезания.

Модерното спортно съоръжение в Пловдив беше официално открито през февруари т.г.