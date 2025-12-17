Среднощен бой между мъж и ученици в центъра на Монтана

На 16.12.2025 г., около 00:30 ч. в гр. Монтана пред ресторант, след възникнал конфликт между лице на 47 г., живущ в с. Николово и ученици е причинена телесна повреда на 18 г. ученик, вследствие на нанесен удар в носа.

По случая е образувано досъдебно производство.

Пострадалият е прегледан от екип от ЦСМП-Монтана, след което е освободен за домашно лечение. Извършителят е задържан за срок до 24 часа в РУ-Монтана. Местопроизшествието е посетено от дежурна група. По случая продължава работа РУ-Монтана.