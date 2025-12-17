Болница "Селена" отговаря: Работим нормално, съдействаме на прокуратурата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Във връзка с публикации по повод на съобщението, че прокуратурата, че разследва как и къде са изчезнали 3 милиона лева кеш от АГ болница "Селена" в Пловдив, от лечебното заведение отговориха след 2 дни официално, че работят нормално и оказват пълно съдействие на прокуратурата.

Ето какво още казват от УСБАЛАГ „Селена":

Към настоящия момент лечебното заведение продължава да функционира нормално, без прекъсване на медицинската дейност, с пълен обем на оказваните здравни услуги и без компромис с грижата за пациентите. Всички отделения работят по установения график, а екипите изпълняват професионалните си ангажименти в обичайния си ритъм.

Всяка болница, особено с мащаба и значимостта на УСБАЛАГ „Селена", преминава през вътрешни процеси и управленски предизвикателства, които не следва автоматично да се интерпретират като институционална криза или заплаха за съществуването ѝ.

По отношение на твърденията за финансови и документални нередности, ръководството заявява, че оказва пълно съдействие на компетентните органи, които извършват проверка по подадени сигнали. Болницата има интерес всички факти и обстоятелства да бъдат изяснени обективно, по законоустановения ред. Към момента няма влезли в сила актове или решения, които да установяват нарушения от страна на лечебното заведение.

УСБАЛАГ „Селена" е утвърдена структура с дългогодишна история, високоспециализирани медицински екипи и ключова роля за акушеро-гинекологичната и неонатологичната грижа в региона и страната. Болницата остава фокусирана върху основната си мисия – качествено, отговорно и сигурно лечение на пациентите.

Ръководството апелира за отговорно и балансирано отразяване на темата, с оглед както на обществения интерес, така и на спокойствието на пациентите и служителите.

При необходимост от допълнителна информация болницата ще информира обществеността своевременно по официален ред.