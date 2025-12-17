За час и половина ГЕРБ, ДПС и ИТН се отказаха да гледат бюджетите

След странната рокада на мнозинството държавния бюджет и този на здравната каса, внесени от правителството в оставка, да влязат в дневния ред, час и половина по-късно вносителите се отказаха. Депутатите си почиваха около час, за да се успокоят емоциите от странното влизане на бюджетите в дневния ред, както и междувременния бой в пленарната зала. Преди минути се върнаха обратно по местата си, някой поиска прегласуване, и пак така странно ГЕРБ, ДПС и ИТН се отказаха да гледат бюджетите.

Така при прегласуването "за" гледането на бюджета бяха само 14-те депутати на БСП. Този път ГЕРБ и ДПС се въздържаха, а ИТН се въздържаха.

БСП явно останаха объркани. Сутринта предложението за вкарването на бюджетите или поне на държавния е било тяхно. Още откакто правителството подаде оставка те повтаряха, че държат редовния бюджет да се приеме, а не удължителния. Сутринта те са го предложили на председателския съвет. После се похвалиха с това и пред президента Румен Радев, където бяха на консултации за съставяне на правителство. Междувременно обаче ГЕРБ и ИТН излязоха в парламента, за да обяснят, че всъщност нямали намерения да подкрепят финансовата рамка за догодина в зала, а просто искали да покажат на хората, че ПП-ДБ са отговорни за липсата на редовен бюджет. След края на закритата среща на БСП с президента Румен Радев лидерът им Атанас Зафиров коментира пред медиите, че е изненадан от поведението на уж партньорите си ГЕРБ и ИТН.

Така депутатите се връчат към първоначалния план да гледат удължителния бюджет за догодина.

"Ще пренесем политическата криза върху хората, социално слабите и уязвимите. Готвите се да приемете тримесечен бюджет без да е сигурно, че ще има правителство след три месеца. Всички хора, които зависят от бюджета - 450 хил. човека лекари, общественици, библиотекари, няма да бъдат защитени през първите месеци, когато България правя крачката си към еврозоната", каза Драгомир Стойнев от БСП и отново призова да се гледа предложения от правителството бюджет.