ПП-ДБ не отменят протеста, искат охраната на Борисов и махането на Сарафов

Павлета Давидова

Очевидно тази коалиция продължава да работи, тя не само запазва Пеевски в кабинета му, тя запазва и крадливия бюджет за 2026 г., смята Ивайло Мирчев Снимка: Юлиан Савчев

В момента Бойко Борисов и Делян Пеевски продължават да харчат по една детска градина за собствената си охрана, отцепват със жандармерия целия квартал, 20 човека ги охраняват, допълнително барети. Има снайперисти, разположени около къщите и на двамата, твърди Асен Василев

 Обещанието на ИТН и ГЕРБ да подкрепят само удължителния бюджет не отменя намеренията на ПП-ДБ да организират нов протест този четвъртък. При прегласуването на точката, която вкара реален бюджет в днешната програма на депутатите двете партии не го подкрепиха и така в програма остана само удължителната финансова рамка.

"Очевидно се уплашиха от протеста, който свикахме и веднага управляващата коалиция на Пеевски, на уредника на музея на социалистическите бюджети гласува в обратната посока.", коментира съпредседателят на Да, България Ивайло Мирчев. И настоя утре да има протест, защото управляващите се страхували само от гражданите.

"Опитват се да не върнат машините за гласуване, опитват да саботират свалянето на охраната на Пеевски. Утре в комисия е това правилата по "Магнитски" да важат и за България. Прави се всичко възможно това управление да има тези милиарди, за да може да продължи да оперира по време на изборите и да се купуват гласове", продължи депутатът.

Според лидера на ПП Асен Василев хората искат "махането на Борисов и на Пеевски от българската политическа система". "Тези хора 3 дни като няма протести се самозабравиха, и се опитаха пак да вкарат крадливия бюджет. Като казахме, че ще има бюджет се изплашиха", заяви той.

"В момента Борисов и Пеевски продължават да харчат по една детска градина за собствената си охрана, отцепват със жандармерия целия квартал, 20 човека ги охраняват, допълнително барети. Има снайперисти, разположени около къщите и на двамата. Това трябва да спре. Ако Борисов не ползваше такава охрана, нямаше да има деца, които не могат да влязат в детска градина в София", каза Василев. Той се оплака, че охраната на двамата депутати е по-голяма от тази на президента, и напомни, че двама бивши премиери - Кирил Петков и Николай Денков са се отказали от охраната, на която имат право. Настоя сами да се откажат от охраната си и те. Ако искат - да си вземат частна или "да си ходят в Дубай".

Ивайло Мирчев пък поиска протест заради краденето от бюджета и "Сарафов да бъде изметен от прокуратурата".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Очевидно тази коалиция продължава да работи, тя не само запазва Пеевски в кабинета му, тя запазва и крадливия бюджет за 2026 г., смята Ивайло Мирчев

