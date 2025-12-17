Дете бие друго с бокс в Самоков, 13-годишна заплаши момиче с нож

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Два случая на насилие между деца са постъпили в полицията в Самоков.

Жена от града е сигнализирала, че малолетната й дъщеря е била заплашена с нож и обиждана от друго момиче пред дома им. Полицията установила, че нападателката е на 13 години и е познайничка на инспекторите от Детска педагогическа стая.

В хода на проведените оперативно-издирвателни действия по получен сигнал, че момче и нанесло удар с бокс в лицето на друго, служители на РУ-Самоков разкрили, че автор на деянието е 11-годишен, воден на отчет в Детска педагогическа стая.

Материалите по двата случая са докладвани в прокуратурата.