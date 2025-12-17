ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

С хидравлични инструменти пожарникари извадиха 19-...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21928636 www.24chasa.bg

Дете бие друго с бокс в Самоков, 13-годишна заплаши момиче с нож

2532
Нож

Два случая на насилие между деца са постъпили в полицията в Самоков.

Жена от града е сигнализирала, че малолетната й дъщеря е била заплашена с нож и обиждана от друго момиче пред дома им. Полицията установила, че нападателката е на 13 години и е познайничка на инспекторите от Детска педагогическа стая. 

В хода на проведените оперативно-издирвателни действия по получен сигнал, че момче и нанесло удар с бокс в лицето на друго, служители на РУ-Самоков разкрили, че автор на деянието е 11-годишен, воден на отчет в Детска педагогическа стая.

Материалите по двата случая са докладвани в прокуратурата.

Нож

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание