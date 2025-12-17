ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пуснаха срещу 200 и 150 хил. лв. двамата общински съветници, арестувани с Благомир Коцев

Надежда Алексиева

Николай Стефанов и жена му под ръка СНИМКА: Надежда Алексиева

Варненския окръжен съд определи 200 хил. лв. гаранция за Николай Стефанов и 150 000 лв. за Йордан Кателиев.        

Прокурорите заявиха пред журналисти, че тепърва ще обмислят дали да обжалват мерките. А защитата на съветниците смята, че размерът е твърде висок.

Йордан Кателиев със синия костюм СНИМКА: Надежда Алексиева
Двамата бяха арестувани на 8 юли с кмета на Варна Благомир Коцев. Останаха в ареста до 9 октомври, когато бяха пуснати под домашен арест с проследяващо устройство "гривна".   

Разпоредителното дело срещу Кателиев, Стефанов и Коцев ще се гледа през февруари.                                                                                                                                                                                                                                                        

