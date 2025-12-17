Бойко Борисов: Няма да има увеличение на доходите за учители, лекари, над 400 хил. семейства

"Няма да има увеличение на доходите за учители, лекари, над 400 хил. семейства". Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във фейсбук във видео.

"ГЕРБ в пленарна зала ще подкрепи само удължителен бюджет. Но за всички да е ясно, че последиците са тежки. Няма да има увеличение на доходите за учители, лекари, над 400 хил. семейства - няма да получат навреме детски добавки, защото няма да има достатъчно приходи, над 100 хил. лични асистенти ще имат забавяне, 750 хил. хора с увреждания също са изоставени без средства. Виновните си имат имена: Асен Василев и хулиганската му групировка ПП-ДБ", каза Борисов.

По-рано ГЕРБ и ИТН обявиха на съвместна трибунка, че ще подкрепят в пленарна зала само удължителния бюджет, но за последствията от това отговорността трябва да се търси от ПП-ДБ. Това стана ясно докато БСП бе на консултации при президента Румен Радев след подадената от кабинета оставка.