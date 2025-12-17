ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Украинската армия контролира вече над 90 % от град...

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

Бойко Борисов: Няма да има увеличение на доходите за учители, лекари, над 400 хил. семейства

Бойко Борисов Кадър: Фейсбук/ Boyko Borissov

"Няма да има увеличение на доходите за учители, лекари, над 400 хил. семейства". Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във фейсбук във видео.

"ГЕРБ в пленарна зала ще подкрепи само удължителен бюджет. Но за всички да е ясно, че последиците са тежки. Няма да има увеличение на доходите за учители, лекари, над 400 хил. семейства - няма да получат навреме детски добавки, защото няма да има достатъчно приходи, над 100 хил. лични асистенти ще имат забавяне, 750 хил. хора с увреждания също са изоставени без средства. Виновните си имат имена: Асен Василев и хулиганската му групировка ПП-ДБ", каза Борисов.

По-рано ГЕРБ и ИТН обявиха на съвместна трибунка, че ще подкрепят в пленарна зала само удължителния бюджет, но за последствията от това отговорността трябва да се търси от ПП-ДБ. Това стана ясно докато БСП бе на консултации при президента Румен Радев след подадената от кабинета оставка.

