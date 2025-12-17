ИТН: Партиите да подкрепят предложението ни за сканиращи машини, има готовност да са под наем

Има над 6 предложения от различни фирми за доставка на нови машини за изборите, каза Павела Митова

Отговорност е на президента да прецени кога да са изборите, заяви Тошко Йорданов

ИТН предлагат т.нар музей на сглобката в кабинета на лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски да остане и по време на предизборната кампания, за да се видят хората, които "на практика поканиха и дадоха цялата изпълнителна и законодателна власт на ДПС по време на сглобката"

Изключително вредно е преди избори да се правят промени в Изборния кодекс, защото партиите дърпат към себе си. Шефът на парламентарната група на ИТН Тошко Йорданов припомни, че още през януари няколко законопроекта за промени в кодекса бяха приети на първо четене.

"Призоваваме партиите да подкрепят този закон, който е минал нормално, в работна атмосфера", каза той.

И обясни, че от партията му категорично застават зад искането си за въвеждането на сканиращи машини за следващите избори, които да бъдат взети под наем.

"По същия начин държавата взе под наем и онези машини, към които сега всички сме изпълнени със съмнения. Кирил Петков и Георги Свиленски се замеряха тогава в НС с кодовете за машините и кой какво предлага. Машини има по света, организацията за наемането им не е сложна", обясни Йорданов.

"След като има избори, демокрацията няма цена", отговори той на въпрос колко биха стрували новите машини под наем.

"Основното ни условие за участие в това правителство беше да се запише ясно следното: 100% чистене на избирателните списъци от "мъртви души", за да подпомогнем така и избирателната активност, 100% машинно гласуване, но не с тези машини", заяви Балабанов.

Той допълни, че над 9 месеца работни групи са обсъждали предлаганите промени, заедно с експерти. От началото на годината досега се водели професионални разговори. Последно работна група се провела в началото на този месец, обясни пък Павела Митова.

На срещите на работните групи участвали представители от Министерството на електронното управление, ЦИК, "Информационно обслужване" и всички заинтересовани институции, включително експерти от неправителствени организации, каза още Митова, като допълни, че докладът за промените в Изборния кодекс станал над 250 страници.

"Има абсолютна готовност, както на държавните институции, така и на доставчиците на въпросните машини. Има над 6 предложения от различни фирми за това", каза Митова относно сканиращите устройства, които от ИТН искат да вкарат за изборите.

"Ако не се беше стигнало до оставката на правителството, първото нещо, което щеше да бъде прието, е Изборния кодекс. Но той може да бъде приет и през януари, защото е обсъждан достатъчно дълго без напрежение и е на финал, може да бъде приет в зала", каза още Йорданов.

За мнозинство, което да приеме тези промени обаче не можело да се говори, защото в момента "има оставка на правителството".

"От "Има такъв народ" никога не сме давали акъл на президентската институция кога да насрочва избори, това е отговорност на президента и той трябва да прецени. Всяка една партия трябва да е готова да отиде на избори, когато и да е", каза още Тошко Йорданов.

"Точно нас няма да питате за служебен премиер. Когато променяха конституцията ПП-ДБ, заедно с ДПС, ГЕРБ, Бойко Борисов и Делян Пеевски, ние бяхме "против". Обяснихме колко е вредно и два пъти сезирахме Конституционния съд по тази тема. Кой е най-добър за служебен премиер- намерете Асен Василев, извадете Христо Иванов, там, където се е скатал, събирате ги с Борисов и Пеевски: бащите на конституцията, като Христо (Иванов) може да е и майка, не знам как е била конфигурацията в тяхната сглобка", коментира Йорданов.

"Събрало се е жури за тоя кастинг, така че тия въпроси не към нас, защото много бързо се забравя какво беше, а миналото за тези, които в момента искат да откраднат гласа на една прекрасна енергия от площада, е скандално. Това няма да замаже техните грешки от миналото и е хубаво да си ги припомняме", каза и Станислав Балабанов.

ИТН се опасявали, че ще закъснеят за консултацията си при президента Радев, защото едновременно се провел председателски съвет в парламента. На него била обсъдена "една от предизборните теми на ПП-ДБ" за преразпределението на кабинетите в НС. От ПП-ДБ заявиха, че искат лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски да освободи настоящия си кабинет 222А. Днес преди старта на пленарното заседание Пеевски покани журналистите в кабинета си, където бе наредил всичките законопроекти, приети от сглобката, снимки от този период и дори картонени макети на лидерите на ПП-ДБ Асен Василев, Кирил Петков, Христо Иванов и Николай Денков. Своеобразната експозиция пък нарече "музей на сглобката".

"Около 30 минути ни занимаваха с едни скици, с разпределения и квадратури на кабинетите. Накрая и те се изненадаха от това колко са забравили миналото си. Благодарение на Христо Иванов и част от "Демократична България" по времето на сглобката приели възможността Делян Пеевски да седи в този кабинет, било им е удобно, заедно пиха кафетата си там и нямаха нищо против той да седи в него. Специално със съгласието на ДБ са взели самосиндикално тогава решението този кабинет да е на Делян Пеевски", разказа Балабанов.

Предложението на ИТН било т.нар музей на сглобката в кабинет 222А да остане и по време на предизборната кампания, за да се видят хората, които "на практика поканиха и дадоха цялата изпълнителна и законодателна власт на ДПС-Ново начало по време на сглобката". Логично е да се припомнят техните взаимоотношения и общи закони, заяви Балабанов. И допълни, че "тези хора са вредни за институцията, която представляват".

Относно бюджета от ИТН обясниха, че очакванията са още днес парламентът да приеме и на първо, и на второ четене удължителния бюджет. Гласуването им да влезе като точка редовния бюджет било само, за да "покажем на всички граждани кои са против бюджета".

"Естествено, че ако не беше съборен бюджета, сега преходът към еврозоната щеше да бъде много по-плавен и огромни социални кръгове да бъдат защитени. Сега няма да бъдат и причината за провала е в Асен Василев, Ивайло Мирчев, Божидар Божанов, Божанков и всякакви други там на "-анков", които завършват, защото нито работещите в здравната сфера, нито учителите ще получат необходимото увеличение, нито минималната работна заплата ще бъде такава, каквато трябва да бъде. Бюджетът беше провален и това бе потвърдено с тяхното поведение", заяви Йорданов.

Ако има проблеми след 1 януари, тези, които провалиха бюджета да дават отговори, допълни той.