Градски автобус в София подминава чакащи на временна спирка

СНИМКА: 24 часа

Столичен автобус на градския транспорт №213 в посока Централна гара редовно подминава чакащи граждани на временна спирка "Военна академия", разказаха пътуващи пред "24 часа".

От 8 декември спирката е преместена около 150 метра след обичайното ѝ място заради ремонт в парк Военна академия "Г.С. Раковски". Тя важи и за автобусите № 72 и №75. Очаква се те да спират на нея до 7 юни 2026 г.

СНИМКА: 24 часа
СНИМКА: 24 часа

Потърпевшите разказаха, че превозното средство ги е подминавало 3 пъти досега, докато те чакат на временната спирка. Първият случай е от 10 декември, вторият - в събота, а третият от днес.      

Пътуващите са се свързвали с Центъра за градска мобилност и от там са казали, че ще направят проверка. 

През октомври тази година стана ясно, че още 30 дка от парка на Военната академия в София ще бъдат отворени за граждани, след като бъдат благоустроени. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

СНИМКА: 24 часа
СНИМКА: 24 часа

