Радостин Василев за боя с Далоолу: 40 секунди го търпях да ме обижда

Народен представител от "Ново начало", без да е провокиран по никакъв начин, се надвеси над мен и започна да ме обижда. До 40 секунди го търпях, след това се наложи да го отстраня.

Това обясни в парламентарните кулоари лидерът на МЕЧ Радостин Василев след като по-рано днес камерите в пленарната зала уловиха как рита и посяга на колегата си от "ДПС - Ново начало" Гюнай Далоолу .

Василев отказа да посочи обидите, защото е "нелицеприятно и не е за голяма аудитория". "Каза ми малоазитаски думи, характерни за тази партия. От нищото" , каза депутатът. След това вметна, че Далооглу може да е гледал някакви негово интервю и явно се е разпознал в думите, че "такива, които не говорят български, дюнерджии, не обиждам дюнерджиите, малоазитсци, сирийци, са в парламента от "Новото начало"". Затова и разпозналият се дошъл да го пита на какъв се прави.

Ритникът бил "най-малкото" и "добре, че дясното (кроше - б.р.) не влезе, иначе щеше да спи още, 7 човека щяха да го будят".

"Ние сме били винаги хора на действието, не помня до сега да е имало случай на депутат толкова нагъл като този човек", продължи лидерът на МЕЧ. На въпрос дали поведението му е подходящо, той отговори с питане дали е подходящо такъв депутат да присъства в залата. "Той не е избран, той е с купени цигански гласове в парламента. Този конкретно измамник от Велико Търново е така в парламента. Всякакви методи срещу Пеевски и наглостта им са позволени", настоя юристът. Василев не е санкциониран, защото бил нападнат. "Той се опита първи да ме удари. Такива думи използваше, че гърдите му висяха над главата ми", каза той.

А на въпрос как се чувства като първият депутат, раздавал ритници в зала той каза: чудесно се чувствам, с левия го раздадох, че десния ми е контузен. На такива тумбаци като тоя мошеник, такива ритници се раздават, заключи Василев. Поведението му било нормално. Това е бъдещето, завърши изявлението си лидерът на МЕЧ.