Община Върбица продължава уверено по пътя на пълната промяна на своята инфраструктура. Завършен бе мащабният ремонт на над 50-годишната сграда на полицията

Нови условия за героите в униформи

Доскоро неугледната постройка вече е в миналото. Днес сградата на полицаите е напълно преобразена и отговаря на всички съвременни стандарти. Извършено е цялостно саниране, подменен е покривът и е изградена нова система за локално парно отопление.

Вътрешното пространство е изцяло реновирано и оборудвано с ново обзавеждане, което осигурява комфорт и отлични условия за работа на екипите, които ежедневно рискуват живота си за спокойствието на гражданите. Остават съвсем дребни довършителните работи, които, подобно на целия проект, са изпълнени от строителното звено на община Върбица.

Обещания, превърнати в реалност

Този проект е поредното доказателство за волята на общинския кмет инж. Мердин Байрям да превърне пълната промяна на населените места в общината в реалност. Местните жители споделят, че вярват на действията на своя кмет, тъй като неговите обещания винаги съответстват на възможностите и резултатите са видими за всички.

„Въпреки трудностите и многото започнати обекти, когато има желание и стремеж, нещата се движат напред. Добрите резултати са най-явното доказателство за това“, коментират от общинската администрация.

Модернизация без прекъсване

Обновяването на Полицейската сграда е част от мащабната инвестиционна програма на инж. Байрям, която цели не просто козметични ремонти, а дълбока модернизация на обществения сграден фонд. С осигуряването на енергийна ефективност и съвременна техника, общината гарантира по-дълъг живот на сградите и по-високо качество на услугите за населението.