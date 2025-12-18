Kaizen Gaming е не просто пионер в iGaming индустрията – компанията е призната за „Great Place to Work” в шест държави, заема челно място в технологичните иновации и е пример за активен ангажимент към социалната отговорност.

С милиони потребители в Европа, Америка и Африка, и партньорства с някои от най-престижните футболни федерации и клубове в света – от FIFA, UEFA и CONMEBOL, до FC Bayern München, Club Atlético River Plate, Aston Villa F.C. и Clube de Regatas do Flamengo, Betano е една от най-разпознаваемите марки за онлайн спортни залагания и игри на международно ниво. Но коя е компанията, която стои зад Betano?

Betano е официален глобален спонсор на UEFA Европа Лига и UEFA Лига на Конференциите. На снимката са служители в София с трофеите на UEFA Европа Лига и UEFA Лига на Конференциите

Kaizen Gaming: Непрекъснат ръст и достигане на нови бизнес цели

През последните години Kaizen Gaming се утвърди като една от най-големите GameTech компании в света и по всичко личи, че развитието й няма да спре скоро. Днес компанията присъства на 19 пазара, има над 2 800 служители и повече от 13 милиона активни потребители, които ползват платформата й. Паралелно с това, Kaizen Gaming получава и широко признание от индустрията, като печели престижната награда „Оператор на годината“ за 2024 и 2025 г. в рамките на EGR Operator Awards и SBC Awards – едни от най-престижните отличия в сферата на онлайн гейминга. Компанията непрекъснато инвестира в развитието на служителите си чрез обучения, подобряване на работната среда, технологии и допълнителни придобивки.

Култура, поставяща хората на първо място

Освен с множество престижни награди от индустрията, Kaizen Gaming се отличава и като отлично място за работа. Компанията е носител на сертификата „Great Place to Work” в шест държави в Европа и Южна Америка: Гърция, Португалия, Чехия, Бразилия, Аржентина и Колумбия. Тези сертификати отразяват подхода на компанията, изцяло ориентиран към хората. През последната година екипът на Kaizen Gaming е нараснал с 14%, достигайки повече от 2 800 служители, което е доказателство за стабилен ръст и внимание към развитието на таланти.

В Kaizen Gaming приоритет се дава както на професионалното развитие, така и на благосъстоянието на екипа. Служителите разполагат с индивидуално разработени планове за израстване, свободен достъп до глобални платформи за електронно обучение, стипендии за следдипломна квалификация, Лидерска академия и инициативи за ускорено кариерно развитие като програмата „Rise“, подкрепяща талантите на компанията с най-високи резултати.

В същото време служителите се радват на хибриден модел на работа и специално внимание към тяхното физическо и психическо здраве чрез програмата „Better You“, която осигурява безопасна, приобщаваща и подкрепяща работна среда. Допълнителните придобивки за служителите включват подкрепа за родители и семейство, частна медицинска и живото-застраховка, както и разнообразни екипни и тиймбилдинг активности.

Служители от екипите по технологии и продукти на Kaizen Gaming в Kaizen Campus в Атина

Технологиите на преден план

Около 60% от служителите на Kaizen Gaming работят в отделите по технологии и продукти, което показва стратегическия фокус на компанията върху иновациите. Голямата част от успеха на Kaizen Gaming се дължи на собствената ѝ платформа, която постоянно се усъвършенства с нови функционалности – от впечатляващи 3D визуализации в игрите до специални функции за потребителско изживяване и инструменти за отговорна игра.

Kaizen Gaming е сред лидерите в развитието на изкуствения интелект. Само за две години AI екипът на компанията нараства от 15 на 80 високоспециализирани експерти. Изкуственият интелект подпомага създаването на персонализирано потребителско изживяване в платформата Betano и оптимизира създаването на игрови графики чрез генеративен AI. Освен това, AI се използва активно и в ежедневната работа на служителите в компанията, като автоматизира рутинните процеси и им позволява да се концентрират върху задачи с по-голяма добавена стойност.

Служители обновяват табелите в Национален парк Витоша чрез програмата “The Collective“ в България

Активно социално въздействие по целия свят

Kaizen Gaming има активно и позитивно социално въздействие на всички пазари, на които присъства. Само година след старта на доброволческата програма на компанията – „The Collective”, тя събра над 850 доброволци – служители на Kaizen Gaming. Те допринесоха с повече от 2, 000 часа безвъзмезден труд в подкрепа на 31 неправителствени организации в Гърция, България, Румъния, Португалия, Бразилия, Колумбия, Малта и Аржентина.

В България инициативата The Collective също спомогна за редица каузи и неправителствени организации – обновяване на пейки, мостове и пътеки в Национален парк Витоша с Time Heroes; грижата за бездомни кучета в партньорство с Every Dog Matters; дарения на хранителни и хигиенни продукти за нуждаещите се хора в Северозападна България с Фондация „Добро за всеки“, както и почистване на парково пространство до дом за социално настаняване в София съвместно с Фондация „Програма Генерация“.

Дарението на Betano на 20 дефибрилатора за нуждите на Столична Община

Освен това Kaizen Gaming реализира и важни инициативи за социална отговорност с водещата си марка Betano. През 2025г. бяха дарени 20 автоматични дефибрилатора на Столична община с цел подпомагане на общественото здраве и осигуряването на по-безопасна градска среда. Дефибрилаторите бяха поставени на централни места в столицата, сред които метростанции, театри, музеи и други културни обекти. Дарението бе предоставено на Столична Община в рамките на инициативата „Сила да спасяваме живот“ и е част от активната позиция на компанията като социално отговорен оператор, фокусиран върху подкрепата на местните общности в няколко направления – от здравеопазване до образование и приобщаване чрез спорт, социална политика в полза на обществото и подобряване на здравния статус. Автоматичните мобилни, интуитивни и лесни за употреба дефибрилатори осигуряват животоспасяваща терапия при инциденти, свързани с внезапно спиране на сърцето или сърдечна недостатъчност.

Компанията има още по-големи планове за развитието на своята социално отговорност дейност в България, като ще се фокусира върху проекти с важен обществен принос, подкрепата на младите таланти в спорта и развитието на своята работодателска марка. В глобален аспект, Betano обединява усилия със спортни клубове и федерации, за да насърчава приобщаването, да повишава осведомеността по важни социални въпроси и да осигурява реална подкрепа. Betano активно подкрепя Аржентинската федерация по спорт за незрящи (FADeC) и Румънския параолимпийски комитет, чрез което подпомага усилията на спортисти с увреждания. Компанията е реализирала и значими инициативи, които помагат на клубове като AC Sparta Praha, FC Porto и ФК Байерн Мюнхен да направят изживяванията на мачовете по-достъпни за всички.