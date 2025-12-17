Над 50 онкоболни деца от УМБАЛ "Свети Георги" получиха подаръци за Коледа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Инициативата събра рекорден брой дарения, които ще зарадват и пациенти в София и Варна

Над 50 онкоболни деца, които се лекуват в УМБАЛ "Свети Георги", получиха вчера своите коледни подаръци от кметът на Пловдив Костадин Димитров, Дядо Коледа и две красиви Снежанки.

В инициативата се включиха над 250 семейства на ученици от СУ „Цар Симеон Велики", деца от ОУ „Васил Левски" – Пловдив, от Езикова гимназия "Пловдив", а заедно с тях – много други учебни заведения в града. Възпитаниците на всичките 8 детски градини в район "Северен" изработиха и подариха ръчно сътворените си картички и сувенири.

Сборен пункт за коледните дарения за болните деца стана сградата на кметството на район "Северен". Там се събраха рекорден брой подаръци, които ще зарадват освен пациентите от Пловдив, и тези от болниците в София и Варна.