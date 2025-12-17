ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Украинската армия контролира вече над 90 % от град...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21929311 www.24chasa.bg

Над 50 онкоболни деца от УМБАЛ "Свети Георги" получиха подаръци за Коледа

24 часа Пловдив онлайн

1088
Дядо Коледа пристигна в онкологичното отделение на УМБАЛ "Свети Георги" Снимка: Район "Северен"

Инициативата събра рекорден брой дарения, които ще зарадват и пациенти в София и Варна

Над 50 онкоболни деца, които се лекуват в УМБАЛ "Свети Георги", получиха вчера своите коледни подаръци от кметът на Пловдив Костадин Димитров, Дядо Коледа и две красиви Снежанки. 

В инициативата се включиха над 250 семейства на ученици от СУ „Цар Симеон Велики", деца от ОУ „Васил Левски" – Пловдив, от Езикова гимназия "Пловдив", а заедно с тях – много други учебни заведения в града. Възпитаниците на всичките 8 детски градини в район "Северен" изработиха и подариха ръчно сътворените си картички и сувенири.

Сборен пункт за коледните дарения за болните деца стана сградата на кметството на район "Северен". Там се събраха рекорден брой подаръци, които ще зарадват освен пациентите от Пловдив, и тези от болниците в София и Варна.

Дядо Коледа пристигна в онкологичното отделение на УМБАЛ "Свети Георги" Снимка: Район "Северен"
Събраните подаръци за онкоболните деца.
Дядо Коледа пристигна в онкологичното отделение на УМБАЛ "Свети Георги" Снимка: Район "Северен"
Събраните подаръци за онкоболните деца.
Дядо Коледа пристигна в онкологичното отделение на УМБАЛ "Свети Георги" Снимка: Район "Северен"
Събраните подаръци за онкоболните деца.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание