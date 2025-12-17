Служител откраднал 4400 лв. служебни пари от пазарджишка фирма

Извършител на кражба е установен и задържан от криминалисти при РУ-Пазарджик. В понеделник от цех за преработка и производство на дограма в пазарджишкото село Синитово била извършена кражба на сумата от 4400 лева.

На мястото е извършен оглед от дежурна група при полицейското управление в областния град. С разследването се заели служителите от сектор «Криминална полиция». Не след дълго те изяснили, че автор на посегателството е 50-годишен служител във фирмата, който е жител на гр. Пазарджик. Спрямо него е образувано досъдебно производство.