ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

С хидравлични инструменти пожарникари извадиха 19-...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21929325 www.24chasa.bg

Служител откраднал 4400 лв. служебни пари от пазарджишка фирма

Диана Варникова

1056
Парите били служебни

Извършител на кражба е установен и задържан от криминалисти при РУ-Пазарджик. В понеделник от цех за преработка и производство на дограма в пазарджишкото село Синитово била извършена кражба на сумата от 4400 лева.

На мястото е извършен оглед от дежурна група при полицейското управление в областния град. С разследването се заели служителите от сектор «Криминална полиция». Не след дълго те изяснили, че автор на посегателството е 50-годишен служител във фирмата, който е жител на гр. Пазарджик. Спрямо него е образувано досъдебно производство.

Парите били служебни

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание