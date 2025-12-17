С хидравлични инструменти пожарникари извадиха 19-годишен след тежка катастрофа в Кърджали (Снимки)

С намесата на пожарникари и използването на хидравлични инструменти е бил изваден 19-годишен шофьор, затиснат в катастрофирал автомобил при тежък пътен инцидент, станал снощи около 22.15 часа в Кърджали.

Лек автомобил „Ауди", управляван от младия водач, е излязъл от пътя и се е блъснал в дърво, след като той е загубил контрол над управлението. При катастрофата са пострадали шофьорът и 23-годишен пътник.

На мястото първи са пристигнали полицаи от РУ – Кърджали, които са извадили пътника от автомобила. Поради тежката деформация на колата и затиснатия водач се е наложила намесата на два екипа на РСПБЗН – Кърджали. Огнеборците са използвали хидравлични инструменти, за да освободят младия шофьор и да го предадат на екипите на спешна медицинска помощ.

След прегледи в Спешното приемно отделение двамата пострадали са били настанени за лечение в МБАЛ – Кърджали. Дежурна оперативна група е извършила оглед на местопроизшествието.