Нанков: ГЕРБ сме последователни и отговорни, опонентите ни просто опитват да предизвикат хаос

"Нищо неясно няма. Опонентите ни просто опитват да предизвикат хаос, защото със закъснение разбраха - поне емоционално интелигентните сред тях, какъв проблем сътвориха. ГЕРБ сме последователни и отговорни". Това пише в своя публикация във фейсбук председателят на парламентарната комисия за регионално развитие и депутат от ГЕРБ Николай Нанков.

Ето как продължава публикацията:

Поискахме 20 дни, за да довършим бюджетната процедура и България да влезе в еврозоната с приет закон за 2026 г. Опонентите ни от ПП-ДБ отказаха. Правителството подаде оставка. Бюджетът е основният закон на всяка власт - когато кабинетът е в оставка, и бюджетът му е в оставка. Т.е. няма как да се завърши приемането му - извън всяка политическа логика е.

За да не се слага на пауза функционирането на държавата, приемаме удължителен бюджет.

Заради истериите на ПП-ДБ обаче, във фризера отива увеличението на социални плащания. Заради ПП-ДБ няма да има по-високи доходите за учители, за лекари, а над 400 000 семейства няма да получат навреме детски добавки, защото няма да има достатъчно приходи. Потърпевши ще са още над 100 000 лични асистенти, 750 000 хора с увреждания и още, и още...

Това е. Кое не е ясно?!