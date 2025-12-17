Нова сглобка взе властта в Асеновград, кметът Христо Грудев - без мнозинство

Треньор по бойни изкуства с най-големи шансове да оглави местния парламент за постоянно
Трудни дни се задават до края на мандата за кмета на Асеновград д-р Христо Грудев, който остана без мнозинство в общинския съвет. Както "24 часа" съобщи, досегашният председател Иван Иванов от БДС "Радикали" беше свален и на негово място избран временно Петко Чирпанлиев от БСП. Той е изявен треньор по бойни изкуства и е добре познат в града.
В местната власт се очертава нова сглобка, в която влизат съветниците от БСП, ПП-ДБ, "Български възход" и основната част от групата на АПС. Така те образуват 18 души - достатъчни за мнозинство, тъй като общинският съвет наброява общо 33-ма души. В "лагера" на кмета Христо Грудев остават около 15 - групите на ГЕРБ, БДС "Радикали" и някои независими. "Каруцата" се преобърна, след като петима от шестимата съветници на АПС гласуваха за свалянето на досегашния председател Иван Иванов. Доскоро представителите на тази партия бяха зад Христо Грудев.
"На него ще му е трудно да прокарва оттук нататък решения, както правеше досега", коментираха пред "24 часа" от новото мнозинство.
В понеделник е насрочена извънредна сесия за избор на председател титуляр. Засега Чирпанлиев има шансове да запази позицията, коментираха съветници.
Кметът Христо Грудев не вдига телефона си, потърсен от "24 часа", за да коментира новата политическа ситуация в местната власт на Асеновград.