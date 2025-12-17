Нова сглобка взе властта в Асеновград, кметът Христо Грудев - без мнозинство

Треньор по бойни изкуства с най-големи шансове да оглави местния парламент за постоянно

Трудни дни се задават до края на мандата за кмета на Асеновград д-р Христо Грудев, който остана без мнозинство в общинския съвет. Както "24 часа" съобщи, досегашният председател Иван Иванов от БДС "Радикали" беше свален и на негово място избран временно Петко Чирпанлиев от БСП. Той е изявен треньор по бойни изкуства и е добре познат в града.

В местната власт се очертава нова сглобка, в която влизат съветниците от БСП, ПП-ДБ, "Български възход" и основната част от групата на АПС. Така те образуват 18 души - достатъчни за мнозинство, тъй като общинският съвет наброява общо 33-ма души. В "лагера" на кмета Христо Грудев остават около 15 - групите на ГЕРБ, БДС "Радикали" и някои независими. "Каруцата" се преобърна, след като петима от шестимата съветници на АПС гласуваха за свалянето на досегашния председател Иван Иванов. Доскоро представителите на тази партия бяха зад Христо Грудев. Д-р Христо Грудев - досегашен кмет на Асеновград

"На него ще му е трудно да прокарва оттук нататък решения, както правеше досега", коментираха пред "24 часа" от новото мнозинство.

В понеделник е насрочена извънредна сесия за избор на председател титуляр. Засега Чирпанлиев има шансове да запази позицията, коментираха съветници.