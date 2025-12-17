ПП-ДБ предлагат индексация на заплатите в размера на инфлацията

Индексация на всички заплати (освен на минималната) в размера на годишната инфлация да се заложи в удължителния бюджет, предлагат ПП-ДБ. Идеята им е така да се справят със замразяването на доходите, които ще се получи заради липсата на редовен бюджет. Те ще я предложат като поправка между първо и второ четене на закона за удължителния бюджет, който мина на първо четене по-рано днес. Мнозинството пожела още днес да го минат и на второ и оставиха на опозицията около 70 минути да внесат поправките си.

От догодина минималната заплата ще се увеличи и ще стане 620 евро. С постановление на Министерския съвет е вдигната линията на бедност, с която са обвързани социалните плащания. Не беше предвидено обаче увеличение на заплатите.

"Каквато и да е политиката по доходите на следващото правителство, то ще трябва най-малкото да индексира инфлацията. Затова предлагаме следния текст - за всички, които не са на минимална работна заплата и съответно няма да получат увеличение през нея, да има еднократна индексация в размер на натрупаната към 31 декември годишна инфлация", посочи бившият финансов министър и лидер на "Промяната" Асен Василев. Според него увеличението е възможно, защото приходите растат с ръста на икономиката плюс ръста на инфлацията.

Колко ще е увеличението не е ясно, зависи какво ще отчете НСИ през януари. Към днешна дата това е около 5%.

"Този вариант за нас е много по-добър, защото едновременно се справяме с огромния проблем от предишните бюджети, внасяни от правителството с 20 млрд. лева заеми, огромни неовладени дефицити, които вкарваха България в поетапна катастрофа и криза - румънски и гръцки сценарий. Тук това е избегнато, няма ги заемите и некотролируемия дефицит", обясни Мартин Димитров от "Демократична България".