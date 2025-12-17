Спешен медик от Пазарджик с приза "Бяла лястовица 2025 г." от социалните служби

Д-р Димитър Бакалов от Спешно отделение на МБАЛ–Пазарджик беше удостоен с приза „Бяла лястовица 2025". Д-р Бакалов е един и от достойните българи в инициативата на в. " 24 часа", удостоен с това отличие заради поредицата от открити уроци и срещи с млади хора на тема вредата от вейповете и наркотиците.

Спешният медик е първият носител на специалното отличие на социалните работници от област Пазарджик. Наградата се връчва за първи път и ще бъде ежегодна – за принос и подкрепа на партньор на социалните служби във високоотговорната мисия в грижата за хората с увреждания, за закрила на децата срещу въвличане в неблагоприятни дейности и за формиране на морални качества и ценности, за подкрепа на семействата в нужда, както и за развитието и укрепването на обществената солидарност. Наградата е учредена от Регионалната дирекция за социално подпомагане – Пазарджик, и седемте дирекции „Социално подпомагане" в областта.

В благодарствено писмо до болницата директорът на Регионалната дирекция за социално подпомагане – Пазарджик, Цветелина Арапова-Чавдарова, изказва благодарност и признание към изпълнителния директор на МБАЛ–Пазарджик, д-р Красимир Темнилов, и д-р Димитър Бакалов за работата, която са превърнали в своя кауза – като пазители на безценното и от Бога дадено човешко благо – здравето.

Социалните служители благодарят на д-р Бакалов за ентусиазма, професионализма, човечността и доброто му сърце.

„Пожелаваме си той да се превърне във „вирус", по-силен и от ковид, и да заразява и други, защото за нас той е една от белите лястовици в българското здравеопазване, укрепващи доверието и в лекарите, и в хората. Специални благодарности и за инициативата за националната кампания срещу вейповете и райския газ – кауза, обединяваща институции, лекари и родители в името на здравето на младите хора, така както повелява част от Хипократовата клетва: „Ще препоръчвам полезен начин на живот, доколкото ми позволяват това умението и разумът, и ще ги предпазвам от всичко вредно и опасно", отбелязва в благодарственото писмо Цветелина Арапова-Чавдарова.

„В навечерието на най-светлия християнски празник – Рождество Христово, Ви желаем здраве – за Вас и за семействата Ви, уважение от всеки член на нашето общество и сърца, пълни с топлина, защото с работата си дарявате надежда и стопляте повече от едно сърце всекидневно!", пише с уважение и благодарност директорът на Регионалната дирекция за социално подпомагане – Пазарджик.