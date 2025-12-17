ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

63 кметове в община Добричка настояват Общинският ...

Приеха удължителния бюджет на първо четене

Пленарна зала Снимка: Румяна Тонева

Без дебат със 149 гласа "за", 38 "против" и 12 "въздържал се" парламентът прие на първо четене т.нар. удължителен закон за бюджета за 2026 г. "За" бяха групите на ГЕРБ-СДС, "Продължаваме промяната-Демократична България", "ДПС-Ново начало", "Има такъв народ", "Алианс за права и свободи" и двама нечленуващи в парламентарна група народни представители. "Против" гласуваха от "Възраждане" и "Морал, единство, чест". Въздържа се групата на "БСП-Обединенна левица". "Величие" не участва в гласуването.

В днешното пленарно заседание предстои депутатите да разгледат закона за бюджета и на второ четене. Преди това, за да бъде спазена конституционната процедура, председателят на Народното събрание Рая Назарян даде почивка до 14:30 ч, пише БТА. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Пленарна зала

