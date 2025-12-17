9080 кутии цигари без бандерол са задържани на "Дунав мост 2" при Видин

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

При проверка от митнически служители са задържани 9080 кутии (181 600 къса) цигари, облепени с български акцизен бандерол, на пътя за "Дунав мост 2" при Видин – Калафат, съобщиха от Агенция "Митници".

На 12 декември митничари са спрели товарен автомобил с българска регистрация, пътуващ за Нидерландия със стока – найлонови торби. При извършения физически контрол в едно от палетата, под описаната в товарителницата стока те открили общо 9080 кутии (181 600 къса) цигари от три регистрирани марки, всичките облепени с български акцизен бандерол.

В хода на проверката шофьорът, който е български гражданин, е признал, че цигарите са негови. Съставен му е акт за установяване на административни нарушения по Закона за акцизите и данъчните складове.

От митническата агенция припомнят, че акцизните стоки с български бандерол са предназначени за търговия и консумация в страната и пренасянето им към друга държава над лимитите за лично потребление представлява нарушение на Закона за акцизите и данъчните складове.

На 24 ноември също в района на моста при Видин бяха задържани 120 ролки с лента коркофан (филтърна хартия за производство на цигари). Те са били превозвани от български влекач с полуремарке, пътуващ за Белгия.

Проверките са част от компенсиращите мерки във връзка с отпадането на граничния контрол по вътрешните граници на Европейския съюз след приемането на България за пълноправен член на Шенгенското пространство.