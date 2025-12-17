Радев продължава консултациите с "Алианс за права и свободи" и МЕЧ

Президентът Румен Радев продължава консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание.

На 18 декември, четвъртък, президентът ще приеме на „Дондуков" 2, както следва:

От 10.00 часа – представители на парламентарната група на „Алианс за права и свободи".

От 11.30 часа – представители на парламентарната група на ПП МЕЧ.

В сряда президентът се срещна с парламентарните групи на "Има такъв народ" и БСП.

"Изключително вредно е преди избори да се правят промени в Изборния кодекс, защото партиите дърпат към себе си", каза шефът на парламентарната група на ИТН Тошко Йорданов на консултация на партията при президента Радев. Той обясни, че от партията му категорично застават зад искането си за въвеждането на сканиращи машини за следващите избори, които да бъдат взети под наем.

"Темата с бюджета бе ключова в приятелския разговор, който проведохме с президентската институция. Изразихме обща загриженост за евентуално неприемане на редовен бюджет. С изненада научаваме за тази промяна в позицията на нашите партньори в съвместното управление", каза лидерът на БСП и вицепремиер в оставка Атанас Зафиров след края на консултацията на партията при президента Румен Радев днес.

Избори през март поиска "Възраждане" от държавния глава по време на вчерашната им консултация преди връчването на втория и третия мандат.

ДПС е "за" отваряне на изборния кодекс и дори възнамерява активно да участва в тези процеси. Движението ще настоява за гласуване на хартия и купуване на машини, които да броят бюлетините, за да се избегнат грешките на членовете на секционните избирателни комисии. Това стана ясно по време на консултацията им при президента вчера.

В понеделник на консултации с държавния глава от ГЕРБ отиде само зам.- шефката на парламентарната група на партията Деница Сачева. От срещата им стана ясно, че ГЕРБ-СДС няма да участва в опити да се сформира ново правителство в този парламент. ГЕРБ призоваха Радев да насрочи избори и да се включи в тях със свой политически проект.

От ПП-ДБ на консултации с президента вчера дойдоха лидерите на партиите от коалицията Асен Василев, Ивайло Мирчев, Божидар Божанов, Атанас Атанасов, Николай Денков. Лидерът на "Промяната" Асен Василев заяви, че ново управление в този парламент е невъзможно и силно нежелателно, и няма да работят за това. Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов заяви, че основното им искане за промени в изборния кодекс е да се въведе изцяло машинно гласуване. Ще се търси консенус по тази тема. Той призова президента да се даде време на този парламент за тези 2 цели: приемането на удължителния бюджет и промените в Изборния кодекс.