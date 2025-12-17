63 кметове в община Добричка настояват Общинският съвет да работи нормално

От името на 63 кметове от община Добричка, която включва 68 населени места, Цветанка Йорданова, кмет на село Котленци, прочете декларация на „повторно" заседание на Общинския съвет, в която настояват „ДПС, ГЕРБ и ИТН да не допускат политически реваншизъм и да работят за гражданите в местния парламент".

Според тях, институционалното блокиране и поставянето на един от основните органи на местното самоуправление в невъзможност да работи нормално ще бъде за сметка най-вече на жителите на общината. В момента Общинският съвет на община Добричка „работи" с 20 съветници, тъй като един от тях подаде документи на 27 ноември за напускане в Общинската избирателна комисия /ОИК/. Тя обаче не насрочва заседание за издаване на удостоверение на следващия в листа на местната коалиция „БСП – Земеделски народен съюз /ЗНС/". Затова в декларацията се настоява Общинската избирателна комисия незабавно да изпълни законовите си задължения, като се свика на заседание и попълни състава му. Кметовете заявяват още твърдото си противопоставяне на всякакви прояви на натиск, принуда и политически репресии спрямо общински съветници, кметове и служители на общинската администрация. Заседанието на 26 ноември на местния парламент се провали, тъй като един съветник от местната коалиция, върху който е било упражнено насилие, напусна заседанието, а после подаде заявление за напускане на Общинския съвет. Тогава заседанието се провали, тъй като дори дневният ред не беще гласуван. Така сега Общинският съвет „работи" с 20 съветници – 10 от местната коалиция „БСП- Земеделски народен съюз /ЗНС/", 5 от ДПС, 3 от ГЕРБ, 2 от ИТН. Напрежението се поражда от желанието на ДПС да смени председателя на Общинския съвет, който е от местната коалиция, каквато практика е имало преди години. Тогава обаче всичко е било договорено на ротационен принцип.

Адвокат Владимир Калчев, председател на сдружение „Бялата лястовица" заяви пред общинските съветници, че е упълномощен от жители на общината да изрази възмущение от факта, че Общинският съвет функционира с непълен състав. По думите му, това представлява грубо нарушение на Закона за местното самоуправление и местната администрация от страна на Общинската избирателна комисия , която не е изпълнила законовото си задължение в тридневен срок да попълни състава на съвета.

„ОИК е политически орган и при неизпълнение на задълженията й партиите следва да оттеглят своите представители и да бъде избрана нова комисия, която да работи в съответствие със закона", добави той и посочи, че продължаващото институционално напрежение е в ущърб на гражданите, които имат право на нормално функциониращ общински съвет. Той предложи още председателят на ОИК да даде обяснение в Общинския съвет за причините комисията да не свиква заседание и да не изпълнява законовите си задължения Калчев настоя също за пълно разследване на случая с оказания натиск над общински съветник, довел до неговата оставка. „Обществеността има право да знае причините и обстоятелствата около инцидента, както и дали е упражнявано насилие върху представител на местната власт", каза още Калчев. Той поиска резултатите от разследването да бъдат публично оповестени в залата на Общинския съвет.На повторното заседание на Общинския съвет всички точки бяха гласувани единодушно и без дебати.