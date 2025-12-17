Проверяват за яка сеч и изграждане на фотоволтаичен парк край язовир „Йовковци"

Областният управител на Велико Търново Юлия Ликоманова-Мутафчиева разпореди спешна проверка от институциите изсичат ли се дървета в общински и частни горски територии в непосредствена близост до язовир „Йовковци" във връзка с инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала в района.

"По повод възникнали опасения, че сечта в обхвата на язовира ще доведе до намаляване на валежите и ще предизвика увеличаване на температурата в летния сезон, както и засушаване, което сериозно може да възпрепятства акумулирането на нужните водни количества, по разпореждане на областния управител е извършена проверка на предоставената информация и са изискани становища от компетентните институции", се посочва в съобщение до медиите.

На срещата на 16 декември в областна администрация присъствали главният архитект на община Елена, лесовъди, директорът на РДГ - Велико Търново, представители на РИОСВ, ВиК „Йовковци" ООД-Велико Търново, Северноцентрално държавно предприятие.

С казуса са запознати Министерството на околната среда и водите и Министерството на земеделието и храните.

На свиканото работно заседание представителите на институциите уверили, че в санитарната зона на язовир „Йовковци" няма масово изсичане на горски фонд и че са спазени всички нормативни правила при издаване на разрешителни за реализация на инвестиционното намерение.

„По отношение изграждането на фотоволтаичен парк е проведена процедура в РИОСВ. Съгласно изискванията на Наредбата за ОВОС информацията за инвестиционното намерение е оповестена на обществеността чрез сайта на РИОСВ и Община Елена, като предвид липсата на възражения, през 2022 г. и 2023 г., решенията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС са влезли в законна сила и не могат да бъдат отменени или оттеглени", заявяват в становището си от МОСВ.

В допълнение към това, главният архитект на Община Елена разясни, че когато е приет Общият устройствен план на община Елена са предприети превантивни мерки, насочени към териториално устройствена защита на цялата община, с която до 90 % от земеделските и горските територии са със забрана за промяна на предназначението.

„Ако някой иска да изгражда фотоволтаична централа или да промени някаква територия за жилищни или производствени нужди, заложеният в Общия устройствен план механизъм забранява такива промени", коментира арх. Симеонов.

От община Елена докладваха, че намесата на лесовъдите включва изсичането на т.нар. прозорци, в които се премахват дърветата, които вече са дали бъдещото поколение гора и застрашават по-младите растения. По тази начин прозорците в годините се разширяват и това е дълъг процес, който продължава 30 - 40 години. „На практика ние ускоряваме процесите в природата. Младите дървета порастват без да са застрашени от затискане и след време, когато пораснат достатъчно крепят старите в близост до прозореца. Ако са налични само стари дървета, ако едно падне, повлича останалите и се получава ефекта на доминото. Никога не се стига до цялостно изсичане, особено по отношение на буковите и дъбовите насаждения. Провеждат се дългосрочни сечи.

Ние отглеждаме гората по този начин, като стимулираме естествените процеси и търсим икономическия аспект. Трябва да разсеем опасенията на общността, че вредим на природата, напротив ние като лесовъди се стремим да подпомагаме процесите в нея и да ги активираме. По този начин предовратяваме и възможността паднали стари да дървета да затлачат реките и да задръстят водосборите", заяви инж. Дончев.

„Всички издадени позволителни за сеч на поземлени имоти в горски територии са за сеч с ниска интензивност, които не водят до обезлесяване или ерозия", информира инж. Радослав Савов-директор на РДГ-Велико Търново.

„Водохранната функция на гората се реализира чрез кореновата система на дърветата, която провежда водата от повърхността в дълбочина и попълва подземните води. В България не се провеждат сечи, които по мащабите си да променят водохранните функции на горите-голите сечи са забранени, докато всички други възобновителни сечи осигуряват постоянно покритие с горска растителност и са на малки площи", разясняват от Министерство на земеделието и храните.

На въпрос от Областния управител налага ли се залесителна кампания в района на яз."Йовковци", специалистите са единодушни, че не се предвижда залесяване през периода есен 2025 г.-пролет 2026 г. в горски територии във водосбора на яз."Йовковци", защото няма освободени от горскодървесна растителност площи.

Участниците в срещата били единодушни, че най-големи поражения нанася засушаването в района в следствие на глобалното затопляне.



