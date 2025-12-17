ГДБОП: Десетки са измамени при онлайн покупка на коли от Германия

През последния месец са получени десетки сигнали от български граждани за измами при покупка на автомобили в Германия, каза на брифинг Асен Кунчев, началник на отдел „Кибератаки и финансови измами в интернет“ в Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП).

Това е специфична измама, която се характеризира с публикуване на обяви за продажба на автомобили в големи, международни легитимни онлайн платформи, каза Кунчев. По думите му обявите са атрактивни и на значително занижена цена от пазарната. За достоверност се предоставя информация и снимков материал на автомобилите, а при поискване се предоставят и копия на лични документи на мнимите продавачи, допълни Кунчев.

Той обясни, че често комуникацията преминава в онлайн приложения, където бъдещите купувачи са убеждавани, че офертата е атрактивна и са подтиквани да превеждат авансово парични средства. Те са прехвърлени към предварително подготвени банкови сметки, собственост на финансови мулета, каза Асен Кунчев.

Сумите, с които са били ощетени купувачите, са от хиляда евро до сто хиляди евро, като най-високата сума е за закупуване на селскостопанска техника. Няма данни за българска следа сред измамниците към настоящия момент, но тъй като говорим за международна организирана престъпна дейност, откриваме следи на територията на целия свят, допълни Кунчев.

Не става въпрос за нов вид измама, но, със сигурност, тя е актуална, каза Ваня Велчева, задграничен представител на МВР в Германия, която се включи в срещата онлайн. Тя призова потребителите да са критични към ниските цени на автомобилите, да избягват предварително плащане на цялата сума.

Съветите, които дават властите в Германия, е потребителите да осъществят контакт с платформата „Сигурна покупка на автомобили в интернет“, допълни Велчева.