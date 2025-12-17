Записите от камерите в тоалетните на училището се прехвърляли в телефона на директора

В дома му намерили 11 флашки, 3 лаптопа и 3 компютъра, на които вероятно се съхраняват записи от камерите

Записите от камерите в тоалетните на 138-о училище в София са отивали директно в телефона на директора Александър Евтимов. Това обясни на брифинг началникът на СДВР Любомир Николов.

"В понеделник вечерта в Първо РУ на СДВР се е явила леля на ученичка в 138-о училище, която е пожелала да подаде сигнал във връзка с нейни съмнения, че в санитарните помещения, тоест тоалетните на училището има камери, които снимат учениците", каза Николов.

"Незабавно сме формирали следствено-оперативни групи с цел проверка на посоченото в сигнала, като пристигайки на място колегите наистина установяват, че в тоалетните има датчици, които се предполага, че следят за евентуално движение в тоалетните има скрити камери за видеонаблюдение. С помощта на колегите от "Киберсигурност" извършихме проверка и установихме, че от тези камери с изградени специални трасета същият сигнал от камерите стига до кабинета на директора", посочи още той.

"Тези записи са гледани само и единствено от директора. Нещо повече от компютъра, който той държи в кабинета си има приложение, което прехвърля тези записи в мобилния му телефон, който се явява личен", допълни шефът на СДВР.

На въпрос откога продължава виденаблюдението в училищните тоалетни, Николов, каза, че при претърсванията е намерена фактура, че през октомври от свое име и за негова сметка директорът е купил камери за скрито наблюдение. В дома на директора са намерени и други устройства, сред които 11 флашки, 3 лаптопа и 3 компютъра, на които потенциално се съхраняват записи от камерите.

"Директорът е показвал материали, заснети в тоалетните, на класен ръководител на един от класовете, с цел да покаже противоправно поведение на учениците, на които тя е класен ръководител", допълни главен комисар Николов.

Повдигнати са две обвинения на директора - за използване на нерегламентирани устройства и за разпространяване на порнографско съдържание.

С постановление на наблюдаващ прокурор Александър Евтимов е задържан за срок до 72 часа.

Предстои прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо обвиняемия.

Работи се по всички версии - дали са били за сигурност и търсене на непристойно поведение от учениците или за порнография. Това ще стане ясно, след като прегледат многото материали, които са открити. Някои от записите са изтрити. Възможно е да е имал и съучастник при поставянето на камерите.

Директорът запазва мълчание