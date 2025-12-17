Патриарх Даниил отслужи водосвет и връчи дарение на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“

Негово Светейшество Българският патриарх Даниил връчи днес на ръководството на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ" финансово дарение в размер на 20 000 лв. за Детското УНГ отделение на болницата. Това съобщиха от пресцентъра на лечебното заведение. С тази сума ще бъдат закупени специални двуетажни легла, които ще подобрят условията за престой на децата и придружаващите ги родители.

Дарените средства са от благотворителната кампания на Св. Синод "Деца помагат на деца", в която деца и ученици – участници в синодалните конкурси „Възкресение Христово" и „Петдесетница – съшествието на Светия Животворящ Дух" дариха свои творби за благородната кауза.

Заедно с Негово Светейшество беше и Ловчанският митрополит Гавриил, който е и ръководител на Културно-просветния отдел на Светия Синод на БПЦ – организатор на синодалния конкурс. Двамата отслужиха празничен Водосвет в навечерието на Рождество Христово за здраве на пациентите и служителите на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ". В тържествената церемония се включи Мъжкият квартет при патриаршеската катедрала "Св. Ал. Невски" с диригент Иван Янакиев, който огласи болницата с трогателно изпълнение на „На многая лета" и други църковни песнопения.

От името на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ" дарението прие изпълнителния директор на болницата Любомир Пенев, който благодари на Негово Светейшество и на Негово Високопреосвещенство, че за трета поредна година Св. Синод подпомага финансово болницата.

Проф. Спиридон Тодоров, началник на Клиниката по УНГ болести, също се обърна с думи на благодарност към патриарх Даниил и го увери, че колегите му правят всичко възможно, за да оказват качествена и навременна грижа за лекуващите се в клиниката деца.

От своят страна патриарх Даниил изказа готовност при необходимост църквата отново да подпомогне УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ", където лекарите се грижат със сърце и душа за своите пациенти.

Патриарх Даниил подари на изпълнителния директор на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ" една от наградените картини, изобразяваща Рилския манастир, която той лично е откупил от конкурса.

Висшите духовници посетиха Клиниката по детска клинична хематология и онкология, Клиниката по анестезиология и интензивно лечение, както и Клиниката по УНГ болести (част от която е Детското УНГ отделение), където раздадоха подаръци и благословление за лекуващите се пациенти и персонала, който се грижи за тях.

Преди да си тръгнат, Негово Светейшество и Негово Високопреосвещенство обсъдиха с директора на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ" Любомир Пенев мястото на територията на болницата, на което предстои да бъде изграден православен храм.