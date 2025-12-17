БАБХ откри арсен в бебешка каша от български производител

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

БАБХ установи наличие на неорганичен арсен в бебешка храна. Тя вече е изтеглена от търговската мрежа.

Блокирани са още две партиди от „био зърнена каша ориз четири плюс".

Това обясни по време на брифинг д-р Галя Викьова, заместник изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните. „Засегнатите партиди са три. Кашата е от български производител", добави тя.

Няма непосредствена опасност за консумиралите храната.

„Не става въпрос за остър риск. Става въпрос за дългосрочен риск в бъдещето при редовна, дългосрочна консумация", уточниха от БАБХ.

Действията на агенцията продължават. Ще бъдат вземани проби от всяка партида преди пускането на пазара. Всяка ще бъде изпитвана преди пускането.

„Производителят няма обяснение към момента. Суровините са от регламентирани доставчици с необходимите сертификати. Трябва да се направи цялостна оценка в предприятието. Нивата не са толкова високи, за да има непосредствен риск. Риск може да има само при дългосрочна консумация", подчерта Галя Викьова, цитирана от Би Ти Ви.