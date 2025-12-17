ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Благомир Коцев: Протестът е обществено порицание з...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21930619 www.24chasa.bg

БАБХ откри арсен в бебешка каша от български производител

6464
Бебе СНИМКА: Pixabay

БАБХ установи наличие на неорганичен арсен в бебешка храна. Тя вече е изтеглена от търговската мрежа.

Блокирани са още две партиди от „био зърнена каша ориз четири плюс".

Това обясни по време на брифинг д-р Галя Викьова, заместник изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните. „Засегнатите партиди са три. Кашата е от български производител", добави тя.

Няма непосредствена опасност за консумиралите храната.

„Не става въпрос за остър риск. Става въпрос за дългосрочен риск в бъдещето при редовна, дългосрочна консумация", уточниха от БАБХ.

Действията на агенцията продължават. Ще бъдат вземани проби от всяка партида преди пускането на пазара. Всяка ще бъде изпитвана преди пускането.

„Производителят няма обяснение към момента. Суровините са от регламентирани доставчици с необходимите сертификати. Трябва да се направи цялостна оценка в предприятието. Нивата не са толкова високи, за да има непосредствен риск. Риск може да има само при дългосрочна консумация", подчерта Галя Викьова, цитирана от Би Ти Ви.

Бебе СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте как теглят танкера "Кайрос" към Бургаския залив (Видео, снимки)