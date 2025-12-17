Календар представя стихотворенията на Христо Ботев в миниатюри

За предстоящата 2026 година Добруджанският научен институт е изработил календар, посветен на важното събитие догодина – 150-годишнината от Априлското въстание, подвига на Ботевата чета и четата на Таньо Стоянов, минала Дунав няколко часа преди Ботев да стъпи на козлодуйския бряг, съобщи председателят на Добруджанския научен институт Борис Спасов. В този календар от всяка страна на всеки лист вляво е отбелязано участието на добруджанци в четата на Ботев, а вдясно участието на добруджанци в четата на Таньо Стоянов."Лице на календара е картината, озаглавена „Ботевото евангелие", на проф. Пламен Вълчев, преподавател в Художествената академия, който е бил в казармата в Добрич и оттук е започнал творчеството си. Ботев е изрисуван малко като икона – с наметало, в лявата ръка държи евангелие, а в дясната – вместо кръст, сабя. Около Ботев има 20 миниатюри по 20-те стихотворения на поета", обяснява Спасов. „Календарът завършва със заставката „Завършва годината на Ботев, предстои годината на Левски, когато се навършват 190 години от рождението на Апостола. Поместена е картината „Светият" – пак на проф. Пламен Вълчев", добавя историкът.

„Освен Тракийския, Македонския институт в България, Добруджанският научен институт развива активна дейност пред последната година и половина – проведени са 4 конференции, издадени са над 15 книги. В института членуват 38 научни работници от институти при БАН, от Софийския университет, от Великотърновския университет, от музеите в Добрич, Силистра, Тутракан, Разград и Русе", каза още Спасов.

С поредица книги „Добруджанска библиотека" институтът ще популяризира дейността на дейците на добруджанското освободително движение Първите две книги са посветени на Печо Господинов. В конференциите са участвали над 150 учени – от България, Германия, Полша, Румъния, Турция, представители на научни институти, които се занимават с хуманитаристика и история на Добруджа.