ДПС: Четирима от НСО пазят Делян Пеевски, заплатите им са до 4000 лева

Делян Пеевски е пазен от общо четирима гардове на НСО със заплати между три и четири хиляди лева. А колата, на която се вози, е на ДПС, но е предоставена за ползване на службата.

Информацията е от пресцентъра на ДПС, разпратена до медиите. Поводът е внесеният законопроект на ПП-ДБ, с който искат да се забрани службата да пази редови депутати, а само председателя на парламента. Коалицията системно говори за охраната на лидера на ДПС, като по тяхна информация той е пазен и баретите, както и от частна охрана.

През август 2023 г. беше решено НСО да осигури охрана на петима висши политици заради заплаха от Русия. Това са лидерите на ПП и ДБ Кирил Петков, Христо Иванов и Атанас Атанасов, на ГЕРБ Бойко Борисов и на ДПС Делян Пеевски. Тогава на власт беше правителството на ГЕРБ и ПП-ДБ. Тези решения се вземат от тричленна комисия, в която влизат шефовете на ДАНС и НСО и главният секретар на МВР. Основанията за решенията за поставянето на охрана не се коментират и не се оповестяват, понеже е класифицирана информация.

"Ние се обърнахме с писмо към Националната служба за охрана, с което поискахме да бъде предоставена информация за това колко струва охраната на г-н Пеевски. В своя отговор, позовавайки се на закона за НСО, по който ведомостите и възнагражденията на служителите са маркирани с гриф за сигурност, от НСО предоставиха обща информация за това, че средното брутно възнаграждение на офицерския състав е около 4000 лв., а на сержантите - около 3000 лв. месечно. Офицерите и сержантите, които охраняват г-н Пеевски, са четирима. Аритметиката от тук насетне е сравнително лесна", пишат от ДПС.

Автомобилът, на който Пеевски се вози, е собственост на партията и е предоставен за временно и безвъзмездно ползване от НСО, за което има сключен договор.

"Толкова по манипулациите от конспекта на ПП-ДБ - нито охраната е по-голяма от тази на президента и премиера, нито се плащат милиони за охрана, нито автомобилът е на НСО. Всичко, което произлиза от тези политици, може да се илюстрира със стария виц "не били компютри, а компоти", завършват от ДПС.

В понеделник ПП-ДБ бяха на консултации при президента Румен Радев преди врачването на втория и третия мандат. Те го помолиха да даде достатъчно време на парламента, за да приеме удължителния бюджет за догодина, да направят промени в Изборния кодекс и да минат въпросните им предложения в закона за НСО. Тогава те обясниха пред президента, че Пеевски е по-охраняван дори и от него.