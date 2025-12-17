3 години затвор за дрогиран шофьор, убил пешеходец и избягал

Окръжен съд – Монтана осъди на 3 години лишаване от свобода при първоначален общ режим 32-годишния И. Т. И., причинил по непредпазливост смъртта на И. С. Г. след нарушаване правилата за движение по пътищата, като деянието е извършено след употреба на наркотици и с бягство от местопроизшествието.

На 19 юни 2020 г. около 22:30 часа 27-годишният тогава И. Т. И., движейки се от Лом към Монтана, при управление на лек автомобил, собственост на друго лице, в който пътувал с двама свои приятели превишил разрешената скорост от 90 км/ч. извън населено място и управлявал със 132 км/ч., като причинил по непредпазливост смъртта на пешеходеца И. С. Г., който се намирал в средата на пътното платно в близост до осевата линия.

В рамките на образуваното досъдебно производство са назначени и изпълнени ДНК, съдебна химико-токсикологична, съдебно-химическа, съдебно-медицинска, съдебно-техническа, идентификационна и съдебна автотехническа експертизи, чиито заключения бяха приети по делото. В рамките на съдебното следствие по искане на защитата на подсъдимия беше назначена, изпълнена и приета нова тройна съдебно-автотехническа експертиза.

Подсъдимият И. Т. И. – с основно образование, безработен, осъждан, изрази съжаление за случилото се и заяви, че не е предполагал, че е блъснал човек. Магистратите приеха, че има съпричиняване на деянието, тъй като пострадалият И. С. Г. не е следвало да се намира на пътното платно.

Присъдата може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Апелативен съд – София.