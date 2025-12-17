ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ученици в Лом научиха за статута на магистратите и за престъпленията на дрогирани

Камелия Александрова

Ученици от ПГ „Найден Геров" научиха за статута на магистратите и за престъпленията, извършвани от наркозависими лица.

Ученици от 9., 10., 11. и 12. клас от Профилирана гимназия (ПГ) „Найден Геров" – Лом се срещнаха със съдия Лилия Любенова от Районен съд – Лом и прокурор Никола Костов от Районна прокуратура – Монтана, Териториално отделение – Лом.

Съдия Любенова запозна младежите с професиите „съдия", „прокурор" и „следовател", както и със статута, функциите и независимостта на магистратите.

Прокурор Костов представи пред учениците темата за употребата на наркотични вещества като постави акцент върху превенцията и престъпленията, извършвани от наркозависими лица.

В рамките на последвалата дискусия младежите показаха, че имат голям интерес към ролята, функциите и компетентността на съда и на работещите в него магистрати. Срещите с магистратите са полезни не само защото подобряват общата им правна култура, но и допринасят за тяхното кариерно ориентиране.

Срещата между учениците от ПГ, съдия Любенова и прокурор Костов е първата за тази учебна година в рамките на образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури", която се реализира от Районен съд – Лом в партньорство с Районна прокуратура – Монтана, Териториално отделение – Лом.

Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури" е съвместна инициатива на Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката, която се реализира от 2014 г. Програмата е носител на специалното отличие „Кристални везни на правосъдието" на Съвета на Европа за 2017 г.

