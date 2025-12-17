ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Благомир Коцев: Не съм твърдял, че ще се кандидати...

Благомир Коцев: Протестът е обществено порицание за действията на властта

2544
Благомир Коцев и Васил Терзиев СНИМКА: Фейсбук/Благомир Коцев

Освободеният от ареста кмет на Варна Благомир Коцев се срещна със софийския си колега Васил Терзиев.

"Срещата в Столична община беше работна, с основен фокус върху сметопочистването и предстоящата обществена поръчка във Варна, която трябва от догодина да подобри кардинално чистотата в морската столица", съобщи Коцев във фейсбук.

На срещата е присъствал и адвокат Велислав Величков от Инициатива „Правосъдие за всеки",

"С адвокат Величков коментирахме, че протестът е висша форма на граждански ангажимент и обществено порицание за действията на властта. В него е наградата на Българския хелзински комитет, която тази година беше отредена за протестиращите срещу превзетата съдебна система варненци. На 29 декември, на специално събитие в морската столица, адвокат Величков ще донесе наградата във Варна, за да я връчи на свободните варненци, които демонстрираха 15 пъти в защита на своя легитимен вот и срещу превръщането на опозиционни фигури в политически затворници.", пише още Коцев.

Благомир Коцев и Васил Терзиев СНИМКА: Фейсбук/Благомир Коцев

