Малки коледари гостуваха на полицаи от Шесто Районно в Пловдив (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

540
Малки коледари гостуваха на полицаи от Шесто Районно в Пловдив

Служителите на реда пък им показаха патрулните автомобили

"Да ви е мирна службата! Да ви е лека годината! Да сте здрави като камък и бързи като вятър! Където ходите, добро да намирате и повече усмихнати хора да срещате!"

Тези пожелания получиха всички полицаи от Шесто Районно в Пловдив от коледарската дружина от 4 „б" група на ДГ „Чайка". 

 С пресъздаването на народния ритуал децата доставиха истинско вълнение и сътвориха празник за служителите на реда, съобщават от МВР.

От името на своите колеги началникът на районното управление гл. инспектор Николай Кирков благодари на коледарчетата за хубавите пожелания и незабравимата атмосфера. Признателност той отправи и към директора на детската градина г-жа Мария Тодорова и нейния екип за старанието да научат децата на почит и спазване на българските обичаи.

Домакините поднесоха питка и дарове на своите гости, а като специална изненада ги поканиха да разгледат отблизо патрулен автомобил.

